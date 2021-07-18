Restoranda dehşet anları
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Restoranda dehşet anları

Restoranda dehşet anları
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir restoran işletmecisi iş yerinin önünde uğradığı silahlı saldırıda karnından ve bacağından vurularak yaralandı.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir restoran işletmecisi iş yerinin önünde uğradığı silahlı saldırıda karnından ve bacağından vurularak yaralandı. Saldırı anı iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre, 11 Temmuz günü saat 01.00 sıralarında Seyhan ilçesindeki bir restoranda meydana gelen olayda, hafif ticari araçla restoranın önüne gelen bir grup, tabancayla iş yerine ateş açıp kaçtı.

İş yerinin önünde bulunan restoran sahibi Fatih K. (38) karnından ve bacağından vurularak yaralandı. Fatih K., olay yerine gelen ambulansla hastaneye götürülerek tedavi altına alındı.

Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Bu arada, silahlı saldırının güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde, bir otomobil restorana yaklaşıyor, içindeki şüpheliler tabancayla ateş açıyor. Restoran sahibi Fatih K.'nin yaralanınca sekerek aracın arkasına sığındığı, iş yerindeki müşterilerin ise korkudan saklandığı görülüyor. Olay anında kaldırımda ayakta duran birinin de silahlı saldırı sırasında beklemesi dikkat çekti.

Aynı iş yerine 5 Haziran 2021 tarihinde de silahlı saldırı düzenlenmişti. - ADANA

Restoranda dehşet anları
Restoranda dehşet anları
Restoranda dehşet anları
Restoranda dehşet anları
Restoranda dehşet anları

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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