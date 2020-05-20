Restorancılardan 'temassız menü' projesi
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Restorancılardan 'temassız menü' projesi

TÜM Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Erzurum Şube Başkanı Mükremin Emeç, pandemi süreci ve başlayan normalleşme sonrasında açılacak işletmeler için temassız menü projesini geliştirdi.

Restorancılardan 'temassız menü' projesi
20.05.2020 08:16 | Son Güncelleme: 20.05.2020 08:17

TÜM Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Erzurum Şube Başkanı Mükremin Emeç, pandemi süreci ve başlayan normalleşme sonrasında açılacak işletmeler için temassız menü projesini geliştirdi. Emeç, "Restorana gelen müşteri hiçbir şekilde garson ya da kasiyere temas etmeden masanın üzerine yapıştırılmış QR kodu telefona okutacak. Bulunduğu restoranın menüsü cep telefonuna gelecek olan müşteri siparişini verecek ve aynı zamanda online olarak hesabı ödeyecek" dedi.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınıyla mücadelesini sürdüren Türkiye'de, normalleşmenin ilk adımları atılırken bu süreçte kapatılan lokanta ve restoranlar yeni döneme yönelik hazırlıklarını sürdürüyor. Salgının önlenmesi için daha az temasın öne çıkmasını göz önünde bulunduran ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 'Biri tuz yerine koronavirüs uzatabilir' sözünden hareket eden TÜRES Erzurum Şube Başkanı Mükremin Emeç, müşteri- çalışan temasını yüzde 95 azaltan 'temassız menü' projesini geliştirdi.

SİSTEM NASIL ÇALIŞIYOR?Yazar kasası bulunan iş yerlerinde uygulanacak projeye göre lokanta veya restorana giren bir müşteri masasına yapıştırılan QR kodu, cep telefonu kamerasına okutarak bulunduğu yerin menüsünü açıyor. Siparişini veren müşteri daha sonra da cep telefonuyla ödemesini gerçekleştiriyor. Ödeme sonrası müşterinin siparişi yazar kasa POS sistemine düşüyor. Kasiyerin siparişi onaylamasından sonra masa numarası okunan müşteri bankodan yemeğini alarak güvenle tüketiyor.  İŞ YERLERİNDE TEMASI AZALTIYORPandemi sonrası TÜRES ve Uluslararası Franchise Derneği toplantılarında restoranlarda müşterilerin nasıl ağırlanacağını tartıştıklarını belirten TÜRES Erzurum Şube Başkanı Mükremin Emeç, "Müşterilerin artık siparişlerini düşük temaslı veya temassız bir şekilde vermeleri gerektiği kanısına vardık. Marka danışmanı ve yazılım şirketimiz olması sebebiyle biz 'temassız menü' diye bir proje geliştirdik. Restorana gelen müşteri hiçbir şekilde garson ya da kasiyere temas etmeden masanın üzerine yapıştırılmış QR kodu telefona okutacak. Bulunduğu restoranın menüsü cep telefonuna gelecek olan müşteri siparişini verecek ve aynı zamanda online olarak hesabı ödeyecek. Müşterinin siparişin hesabını ödemesi sonrası yazar kasadan sipariş fişi çıkacak. Hazırlanan siparişi masa numarası okununca müşteri temassız bir şekilde yemeğini alarak yiyecek" diye konuştu.Pandemi dönemi sonrası yeni alışkanlıkların ortaya çıkacağını ifade eden Emeç, "Bu sistemler hayatımıza yerleşik olarak kalacak. Pandemi bittikten sonra da bu uygulama devam edecek. Çünkü büyük kolaylık sağlıyor. Personel maliyeti düşüyor, müşterinin ürüne daha hızlı ulaşmasını sağlıyor ve kasa önünde birikimi de engelliyor" dedi.

Temassız menüye üye olan iş yerlerinin bu hizmetten faydalanabileceğini belirten Emeç, yazar kasa pos sistemi olan restoranların bu hizmetten cüzi bir ücretle yararlanabileceklerini söyledi. 


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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