3 KİŞİNİN YARALANDIĞI KALAŞNİKOFLU RESTORAN BASKINI ŞÜPHELİSİ YAKALANDI - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

3 KİŞİNİN YARALANDIĞI KALAŞNİKOFLU RESTORAN BASKINI ŞÜPHELİSİ YAKALANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ADANA'da husumetlisi Fatih K.?nin restoranına 4 farklı tarihte silahlı saldırı düzenleyen Kemal Y., otomobiliyle seyir halindeyken yakalandı.

FATİH, İSTANBUL (DHA) - ADANA'da husumetlisi Fatih K.?nin restoranına 4 farklı tarihte silahlı saldırı düzenleyen Kemal Y., otomobiliyle seyir halindeyken yakalandı. Emniyete götürülen şüpheli Kemal Y., ifadesinde suçlamaları kabul ederken, pişman olduğunu söyledi.

Kentte yaşayan Fatih K.?nin merkez Seyhan ilçesi Çınarlı Mahallesi Ziyapaşa Bulvarı'ndaki restoranı, 4 farklı tarihte husumetlisi Kemal Y. ve beraberindekiler tarafından kalaşnikof ve tabancayla kurşunlandı. Bu olaylarda Mehmet Emin Ö., Fatih K. ile Mehmet Salih A. yaralandı. Silahlı saldırılara karıştığı öne sürülen ve polisin operasyonlarında yakalanan Kasım B. (18), Nusret K. (20) tutuklanırken, Mehmet A. (21) ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Öte yandan silahlı saldırı anları bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerine de yansıdı.

Konuyla ilgili çalışmasını sürdüren Cinayet Büro Amirliği ekipleri, saldırıları düzenlediği belirlenen ve yakalama çalışmaları süren Kemal Y.?nin otomobiliyle seyir halinde olduğu belirlendi. Harekete geçen ekipler, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Karaisalı kavşağında durdurduğu otomobilde Kemal Y.?yi yakaladı. Şüphelinin evinde yapılan aramalarda ise ruhsatsız tabanca, hafif makineli tüfek ele geçirildi.

Emniyete götürülen şüpheli Kemal Y'nin, ifadesinde suçlamaları kabul ederken, pişman olduğunu söyledi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kemal Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

3 KİŞİNİN YARALANDIĞI KALAŞNİKOFLU RESTORAN BASKINI ŞÜPHELİSİ YAKALANDI

3 KİŞİNİN YARALANDIĞI KALAŞNİKOFLU RESTORAN BASKINI ŞÜPHELİSİ YAKALANDI

3 KİŞİNİN YARALANDIĞI KALAŞNİKOFLU RESTORAN BASKINI ŞÜPHELİSİ YAKALANDI

3 KİŞİNİN YARALANDIĞI KALAŞNİKOFLU RESTORAN BASKINI ŞÜPHELİSİ YAKALANDI

3 KİŞİNİN YARALANDIĞI KALAŞNİKOFLU RESTORAN BASKINI ŞÜPHELİSİ YAKALANDI

3 KİŞİNİN YARALANDIĞI KALAŞNİKOFLU RESTORAN BASKINI ŞÜPHELİSİ YAKALANDI

3 KİŞİNİN YARALANDIĞI KALAŞNİKOFLU RESTORAN BASKINI ŞÜPHELİSİ YAKALANDI

3 KİŞİNİN YARALANDIĞI KALAŞNİKOFLU RESTORAN BASKINI ŞÜPHELİSİ YAKALANDI

3 KİŞİNİN YARALANDIĞI KALAŞNİKOFLU RESTORAN BASKINI ŞÜPHELİSİ YAKALANDI

3 KİŞİNİN YARALANDIĞI KALAŞNİKOFLU RESTORAN BASKINI ŞÜPHELİSİ YAKALANDI

3 KİŞİNİN YARALANDIĞI KALAŞNİKOFLU RESTORAN BASKINI ŞÜPHELİSİ YAKALANDI

3 KİŞİNİN YARALANDIĞI KALAŞNİKOFLU RESTORAN BASKINI ŞÜPHELİSİ YAKALANDI

3 KİŞİNİN YARALANDIĞI KALAŞNİKOFLU RESTORAN BASKINI ŞÜPHELİSİ YAKALANDI
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Meral Akşener Muharrem İnce Vladimir Putin Selahattin Demirtaş
Magazin Tanem Sivar Oğuzhan Koç Özge Özpirinçci İbrahim Tatlıses
Spor Şenol Güneş Mesut Özil Lionel Messi Rıza Çalımbay Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Yemek Tarifleri Mehmet Fatih Emine Erdoğan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: 3 KİŞİNİN YARALANDIĞI KALAŞNİKOFLU RESTORAN BASKINI ŞÜPHELİSİ YAKALANDI - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.09.2021 11:01:34. #1.11#