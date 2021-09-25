3 KİŞİNİN YARALANDIĞI KALAŞNİKOFLU RESTORAN BASKINI ŞÜPHELİSİ YAKALANDI

FATİH, İSTANBUL (DHA) - ADANA'da husumetlisi Fatih K.?nin restoranına 4 farklı tarihte silahlı saldırı düzenleyen Kemal Y., otomobiliyle seyir halindeyken yakalandı. Emniyete götürülen şüpheli Kemal Y., ifadesinde suçlamaları kabul ederken, pişman olduğunu söyledi.

Kentte yaşayan Fatih K.?nin merkez Seyhan ilçesi Çınarlı Mahallesi Ziyapaşa Bulvarı'ndaki restoranı, 4 farklı tarihte husumetlisi Kemal Y. ve beraberindekiler tarafından kalaşnikof ve tabancayla kurşunlandı. Bu olaylarda Mehmet Emin Ö., Fatih K. ile Mehmet Salih A. yaralandı. Silahlı saldırılara karıştığı öne sürülen ve polisin operasyonlarında yakalanan Kasım B. (18), Nusret K. (20) tutuklanırken, Mehmet A. (21) ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Öte yandan silahlı saldırı anları bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerine de yansıdı.

Konuyla ilgili çalışmasını sürdüren Cinayet Büro Amirliği ekipleri, saldırıları düzenlediği belirlenen ve yakalama çalışmaları süren Kemal Y.?nin otomobiliyle seyir halinde olduğu belirlendi. Harekete geçen ekipler, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Karaisalı kavşağında durdurduğu otomobilde Kemal Y.?yi yakaladı. Şüphelinin evinde yapılan aramalarda ise ruhsatsız tabanca, hafif makineli tüfek ele geçirildi.

Emniyete götürülen şüpheli Kemal Y'nin, ifadesinde suçlamaları kabul ederken, pişman olduğunu söyledi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kemal Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.