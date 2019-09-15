15.09.2019 18:29

Restorana dadanan hırsızlık şüphelisi, keşif yaparken fark edilip yakalandı

AYDIN'ın Kuşadası ilçesindeki bir restorandan peş peşe hırsızlık yapan 24 yaşındaki M.K., son girişimi öncesinde keşif yaparken kendisini fark eden iş yeri çalışanları tarafından darp edildi. Kaçıp, sokağın karşısındaki bir otele sığınan M.K., polis tarafından yakalanıp, gözaltına alındı. M.K., otelden çıkartılırken restoranın çalışanları tarafından linç edilmek istendi.

Türkmen Mahallesi, Gazibeğendi Caddesi'ndeki bir restorana 9- 14 Eylül tarihlerinde arasında kapısını zorlayarak beş kez giren 24 yaşındaki M.K., bahşiş kutusundaki paranın bir bölümü, bir miktar alkollü içki ve kasadaki bir miktar parayı çaldı. Bunun üzerine iş yeri sahibi polise şikayetçi oldu, güvenlik kamerası görüntülerini de polise verdi. Polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlatırken, iş yeri sahibi ve çalışanları da tekrar hırsızlık yaşanmaması için tedbirlerini arttırdı. İş yeri çalışanları bir gün aranın ardından şüphelinin dün (Cumartesi) saat 02.00 sıralarında, tekrar restoranın önüne gelip, içeri bakarak keşif yaptığını belirledi. Restoran çalışanları, görüntülerden eşkalini belirledikleri şüpheli M.K.'yi yakalamak için ellerinde sopa ve bıçaklarla dışarı çıktı. Fark edildiğini anlayan M.K., kaçmaya başladı. Restoran çalışanlarının yakalayıp dövdüğü M.K., sokağın karşısındaki bir otele sığındı. Bu sırada çevredekilerin kavga ihbarı üzerine gelen polis ekipleri, otele kaçıp, saklanmaya çalışan M.K.'yi yakaladı. Restorandan 4 günde toplam 5 bin lira para ve toplam 10 bin lira değerinde de alkollü içki çaldığı belirlenen M.K., polis merkezine götürülmek üzere otelden çıkartılırken, restoran çalışanları tarafından linç edilmek istendi. Polis, M.K.'yi öfkeli kalabalığın arasından güçlükle kaçırıp, uzaklaştırdı. M.K.'nin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: DHA