Restoran yetkilileri, İmamoğlu ile ilgili tartışma yaratan iddiayı yalanladı: Fotoğraf geçmiş bir zamana ait - Haberler
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Restoran yetkilileri, İmamoğlu ile ilgili tartışma yaratan iddiayı yalanladı: Fotoğraf geçmiş bir zamana ait

Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Güncel

Kar yağışının İstanbul'u esir aldığı dün akşam saatlerinde servis edilen Ekrem İmamoğlu fotoğrafı büyük tartışma yarattı. Karla mücadele çalışmaları sürerken Sarıyer'de bir balık restoranında bulunduğu iddia edilen İmamoğlu ile ilgili haber kısa sürede gündem olurken, iddia bugün restoran yetkilileri tarafından yalanlandı. Yapılan açıklamada, "Çıkan haberler yalan. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu dün buraya gelmedi. Fotoğraf geçmiş bir zamana ait. Zaten kardan dolayı dün erken kapattık" denildi.

İstanbul'da dün akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı hayatı felç etti. Araçlar yollarda mahsur kaldı. İstanbul'da karla mücadele devam ederken sosyal medyada servis edilen bir fotoğraf tartışma konusu oldu.

İMAMOĞLU'NUN BALIKÇIDAKİ FOTOĞRAFI SOSYAL MEDYAYI KARIŞTIRDI

Çeşitli kaynaklar karla mücadele çalışmaları sürerken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Sarıyer'de bir balık restoranında misafirleriyle yemek yediğini iddia ederek görüntü paylaştı.

RESTORAN YETKİLİLERİ İDDİALARI YALANLADI

Görüntülerin sosyal medya yayılmasının ardından Aykiri.com.tr'nin ulaştığı restoran yetkilileri iddiaların doğru olmadığını belirtti. Söz konusu fotoğrafın geçmiş bir zamana ait olduğunu belirten işletme sorumlusu "Çıkan haberler yalan. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu dün buraya gelmedi. Fotoğraf geçmiş bir zamana ait. Biz, zaten dün kar yağışından dolayı restoranı erken kapattık" ifadelerini kullandı.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Haberler.com - Son Dakika Haberleri

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ekrem İmamoğlu, Kar Yağışı, İBB, Güncel, Haber

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Yorumlar (7)
Ergün Doğan:Hazımsızlık çok kötü bir şey Cevap Yaz 5 22 Yayından Kaldır
oguz:yok yok imamoglu antep'e beyran içmeye gezmeye gelmış Cevap Yaz 5 22 Yayından Kaldır
corci:troller iş başında Cevap Yaz 6 22 Yayından Kaldır
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