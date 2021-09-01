Restoran ve turizmcilerden aşı çağrısı
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Restoran ve turizmcilerden aşı çağrısı

Restoran ve turizmcilerden aşı çağrısı
Anadolu Ajansı / Ergin Garip - Haberler | Ekonomi

Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) yeni bir kapanma veya kısıtlamanın tekrar yaşanmaması için yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşı olmaya davet etti.

Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) yeni bir kapanma veya kısıtlamanın tekrar yaşanmaması için yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşı olmaya davet etti.

TÜRES'ten yapılan açıklamada, yeme içme sektörünün Kovid-19'dan en fazla etkilenen sektörlerden biri olduğu belirtildi.

Sektörün yeni bir kısıtlamaya artık tahammülünün kalmadığı ifade edilen açıklamada, sektörün salgın sürecinden büyük bir yara aldığı kaydedildi.

Yeniden açılmayla birlikte yaraların hızla sarıldığını, aşının da desteğiyle artık bir daha kapanmanın arzu edilmediği vurgulanan açıklamada, "Bu doğrultuda farkındalığı arttırmak için "Aşı Olalım AŞımızdan Olmayalım" başlıklı bir kampanya hazırladık. Hem sektörümüzü hem de vatandaşlarımızı aşı olma konusunda harekete geçmeye ve duyarlı olmaya davet ediyoruz. Sektörümüz yeni bir kısıtlamayı kaldıracak durumda değil." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergin Garip

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