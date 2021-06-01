Restoran ve kafelerde 'Normalleşme'de ilk gün
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Restoran ve kafelerde 'Normalleşme'de ilk gün

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından corona virüsü tedbirleri kapsamında 49 gündür kapalı olan kafe ve restoranların bugünden itibaren 07.00-21.00 arasında hizmet verebileceğini açıkladı.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından corona virüsü tedbirleri kapsamında 49 gündür kapalı olan kafe ve restoranların bugünden itibaren 07.00-21.00 arasında hizmet verebileceğini açıkladı. Zeytinburnu'nda bir kafe ve bir restoran da  hazırlıklarının ardından sabah saat 07.00'den itibaren müşteri ağırlamaya başladı. Kafe sahibi işletmeyi yeni devraldıklarını belirterek,"Açtık, çalışacağız. Yoğunluk bekliyoruz" dedi. Müşteriler de kafe ve restoranların açılmasından memnun olduklarını dile getirdiler. 


- İstanbul
Restoran ve kafelerde 'Normalleşme'de ilk gün
Restoran ve kafelerde 'Normalleşme'de ilk gün
Restoran ve kafelerde 'Normalleşme'de ilk gün
Restoran ve kafelerde 'Normalleşme'de ilk gün
Restoran ve kafelerde 'Normalleşme'de ilk gün
Restoran ve kafelerde 'Normalleşme'de ilk gün
Restoran ve kafelerde 'Normalleşme'de ilk gün
Restoran ve kafelerde 'Normalleşme'de ilk gün
Restoran ve kafelerde 'Normalleşme'de ilk gün
Restoran ve kafelerde 'Normalleşme'de ilk gün
Restoran ve kafelerde 'Normalleşme'de ilk gün

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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