Restoran ve kafeler yeniden açıldı
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Restoran ve kafeler yeniden açıldı

Trakya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında geçici olarak kapanan restoran ve kafeler normalleşme süreci çerçevesinde hizmet vermeye başladı.

Restoran ve kafeler yeniden açıldı
01.06.2020 09:17 | Son Güncelleme: 01.06.2020 09:38

Trakya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında geçici olarak kapanan restoran ve kafeler normalleşme süreci çerçevesinde hizmet vermeye başladı.

Restoran, kafe, pastahane, kıraathane, çay bahçesi işletmecileri sabah erken saatlerde iş yerlerine gelerek dükkanlarını temizledi. Daha sonra dezenfekte ettikleri işletmelerinde uzun bir aranın ardından müşterilerini beklemeye başladı.

Lokanta işletmecisi İdris Kerimler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uzun süren ayrılığın ardından tekrar dükkanlarını açmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Sabah erkenden gelerek iş yerlerini temizlediklerini anlatan Kerimler, "Temizliğimizi yaptık, lokantanın her yerini dezenfekte yaptık. Masaları sosyal mesafe kuralına uygun bir şekilde düzenledik. Müşterilerimize hizmet vermeye başladık" dedi.

Bir diğer işletmeci Nazmi Vardar ise iki aydan beri evde beklediklerini belirtti.

Açılış öncesi çalışanlar ve müşterilerin sağlığına yönelik gerekli hijyen şartlarını sağladıklarını anlatan Vardar, gerekli tüm önlemleri alarak çalışmaya başladıklarını sözlerine ekledi.

Kafe işletmecisi Burhan Dişlioğlu da belirlenen kurallar çerçevesinde iş yerlerini hizmete açtıklarını belirtti.

Kırklareli

Kırklareli'nde birçok restoran işletmecisi sabahın erken saatinde yemek yapmak için mesaisine başladı. Uzun bir aranın ardından müşterileri ile buluşan esnaflar mutluluk yaşıyor.

El dezenfektesi yapıldıktan sonra işletmelere alınan müşteriler, sosyal mesafe kuralına uygun şekilde oturtuluyor.

Restoran işletmecisi Cüneyt Akar, bugün yeniden müşterileri ile buluşmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Müşterilerine en iyi hizmeti sunabilmek için çalıştıklarını ifade eden Akar, tedbirlere uyarak hizmet sunduğunu kaydetti.

İnsan sağlığının her şeyin üstünde olduğunu dile getiren Akar, "Müşterilerimizin el dezenfekte yapmalarını sağlayarak içeriye alıyoruz. İşletmemiz içerisinde de sosyal mesafe kurallarına uygun olarak oturmalarını sağlıyoruz." dedi.

Kahvehane işletmecisi Şerif Taşkın, uzun bir aranın ardından müşterilerini kahvehanede otururken görmekten büyük bir keyif aldığını dile getirdi.

Taşkın, hijyen kurallarına uyarak hizmet sunacaklarını vurguladı.

Kafe işletmecisi Berkay Çamlı da işletmesini yeniden açmanın heyecanını yaşadığını söyledi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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