Restoran ve kafeler yeniden açılacak mı? Restoran ve kafeler ne zaman açılacak? Kabine toplantısı kararı nedir?

Pandemi sonrası getirilen kısıtlamalar arasında kafeler, kahvehaneler, restoranlara da düzenleme getirilmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan durum hakkında açıklamalarda bulundu. Peki restoranlar ne zaman açılacak? Kafeler yeniden açılacak mı? Restoran ve kafelerin açılma zamanı belli mi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cuma namazı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, "Restoran, kafe ve lokantalar yeniden açılacak mı?" sorusuna "Kabine Toplantısı'nda gündeme alacağız. Risk almak istemiyoruz, verilere bakılır gerekirse esneme yapılır" yanıtını verdi. Bu kararın ardından vatandaşlar restoran ve kafeler ne zaman açılacak merak etti?

RESTORANLAR VE KAFELER AÇILACAK MI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cuma namazı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, "Restoranlar yeniden açılacak mı?" sorusuna "Kabine Toplantısı'nda gündeme alacağız. Risk almak istemiyoruz, verilere bakılır gerekirse esneme yapılır" yanıtını verdi.

İŞLETMECİLERDEN RESTORANLARIN AÇILMASI İÇİN 5 MADDELİK ÖNERİ

Öte yandan salgınla mücadele kapsamında alınan kapatma tedbirleri restoran ve kafe işletenleri ekonomik açıdan etkiledi. Sektör temsilcileri geçtiğimiz günlerde aşılanma önceliği dahil 5 maddelik bir öneride bulunarak restoranların yeniden açılmasını talep etti. 5 maddede ise şu öneriler yer aldı:

Restoranlar bir an önce 'en sert tedbirlerle' açılsın, alınan tedbirlere uymayanlar gerekirse kapatılsın.

Müşteriler HES koduyla restoranlara giriş yapsın.

Aşılamada yeme-içme sektörü çalışanlarına öncelik verilsin, risk en aza indirilsin.

Hijyen kuralları en katı şekilde uygulansın burada tavize izin verilmesin.

Masalar arası sosyal mesafeye dikkat edilsin, uymayanlar cezalandırılsın.

#EVDEKAL

Kendi kendine bakım

Kendinizi hasta hissediyorsanız dinlenmeniz, bol sıvı almanız ve besleyici gıdalar tüketmeniz gerekir. Diğer aile üyelerinden ayrı bir odada kalın ve mümkünse ayrı bir banyo kullanın. Sık temas edilen yüzeyleri temizleyin ve dezenfekte edin.

Evdeki herkes sağlıklı bir yaşam tarzı sürdürmelidir. Sağlıklı bir beslenme ve uyku düzeni izleyin, hareket edin, sevdiklerinizle telefonla veya internet üzerinden iletişim kurun. Zor zamanlarda çocuklar, yetişkinlerin daha fazla sevgi ve ilgi göstermesine ihtiyaç duyar. Rutinlerinizi ve programlarınızı mümkün olduğunca koruyun.

Kriz zamanlarında üzgün ve stresli hissetmeniz ya da kafa karışıklığı yaşamanız doğaldır. Arkadaşlarınız ve aileniz gibi güvendiğiniz kişilerle konuşmanız faydalı olabilir. Bunaldığınızı hissederseniz bir sağlık çalışanıyla veya danışmanla görüşün.