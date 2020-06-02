Restoran ve kafeler servisi müşteri geldikçe açacak Korona salgını nedeniyle kepenk kapattılar ve yeni normallerle tekrar mesaiye başladılar.

Korona salgını nedeniyle kepenk kapattılar ve yeni normallerle tekrar mesaiye başladılar. Yaklaşık 2,5 aydır kapalı olan kafe ve restoranlar 1 Haziran itibariyle kapılarını açtı. İşletmeler, bu yeni dönemde alınan sıkı tedbirlerle faaliyete geçti.

Restoranlarda masalar boş. Servisler müşteriler geldikçe açılıyor. Yemek sonrası kullanılan her ürün tek tek dezenfekte edilerek bir sonraki kullanıma hazır hale getiriliyor.

Bazı iş yerleri ise dikkat çeken önlemler aldı. İzmir'de bir lokantada müşteriler arasında yakın temasın önlenmesi için masaların üzerine paravan yerleştirildi.

(İHA)

Kaynak: İHA