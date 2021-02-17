Restoran ve kafe ciro kaybı desteği başvurusu nasıl yapılır? Restoran ve kafelere ciro kaybı desteği başvuru ekranı!

Salgında zor günler geçiren restoran ve kafelere verilecek ciro kaybı destek programının detayları belli oldu. Peki, Restoran ve kafe ciro kaybı desteği başvurusu nasıl yapılır? Restoran ve kafelere ciro kaybı desteği başvuru ekranı!

Koronavirüs sebebiyle zarar gören yiyecek ve içecek hizmetleri faaliyetinde bulunan işletmelere ciro kaybı desteği verilmesini öngören 7 Şubat tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararı'na ilişkin uygulama tebliği yayınlandı. İşte, Restoran ve kafelere ciro kaybı desteği başvuru ekranı! Restoran ve kafe ciro kaybı desteği başvurusu nasıl yapılır?

RESTORAN VE KAFE CİRO KAYBI DESTEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Salgında zor günler geçiren restoran ve kafelere verilecek ciro kaybı destek programının detayları belli oldu. Destek, ciroda azalan tutarın yüzde 3'ü kadar olacak ve 2 bin liradan az 40 bin liradan fazla olamayacak. Başvurular e-Devlet üzerinden yapılacak ve esnafın banka hesabına yatırılacak.

Destekten, 2019 cirosu 3 milyon liranın altında olan ve 2020'de cirosu yüzde 50 ve daha fazla azalan yiyecek içecek alanında faaliyet gösteren işletmeler yararlanabilecek.

Destekten, 2019 cirosu 3 milyon liranın altında olan ve 2020'de cirosu yüzde 50 ve daha fazla azalan yiyecek içecek alanında faaliyet gösteren işletmeler yararlanabilecek.

2019 VE 2020 BEYANNAMELERİ ESAS ALINACAK

Ciro kaybı desteği ciroda azalan tutarın yüzde 3'ü kadar olacak ve 2 bin liradan az 40 bin liradan fazla olamayacak. Ciroların tespitinde 2019 ve 2020 yıllarındaki KDV beyannameleri esas alınacak.

ÖDEMELER ESNAFIN BANKA HESABINA YATIRILACAK

22 Aralık 2020'de yayınlanan ve işletmelere 3 ay boyunca aylık 1.000 lira gelir kaybı desteği verilmesini öngören düzenlemeden yararlananların aldıkları 3 bin liralık destek, ciro kaybı desteğinden düşülecek. Başka bir ifade ile daha önce verilen destek, bu destekten mahsup edilecek ve arada kalan tutar ciro kaybı desteği olarak ödenecek.

Başvurular e-devlet üzerinden yapılacak ve ödemeler de doğrudan esnafın banka hesabına yatırılacak..

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