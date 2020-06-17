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Restoran sektörünü sağlıklı ve taşınabilir ürünler kurtaracak

Türkiye'de irili ufaklı 100 bin işletme ve doğrudan 2 milyon çalışan ile faaliyet gösteren yeme-içme sektörünü analiz eden 'COVID-19 Etkisinde Restoran Sektörünün Bugünü ve Geleceği' raporu, salgın döneminde tüketicilerin yeme-içme sektörüne yaklaşımlarını da ortaya koydu.

Restoran sektörünü sağlıklı ve taşınabilir ürünler kurtaracak
17.06.2020 16:10 | Son Güncelleme: 17.06.2020 16:14

Türkiye'de irili ufaklı 100 bin işletme ve doğrudan 2 milyon çalışan ile faaliyet gösteren yeme-içme sektörünü analiz eden 'COVID-19 Etkisinde Restoran Sektörünün Bugünü ve Geleceği' raporu, salgın döneminde tüketicilerin yeme-içme sektörüne yaklaşımlarını da ortaya koydu.

Türkiye'de denetim, vergi, danışmanlık, risk danışmanlığı ve finansal danışmanlık alanlarında hizmet veren Deloitte Türkiye, 'COVID-19 Etkisinde Restoran Sektörünün Bugünü ve Geleceği' raporunu yayımladı. COVID-19'un yeme-içme sektörüne etkisinin araştırıldığı rapora göre, değişen ihtiyaçları karşılamaya yönelik yeni fikirler, bu fikirlerin test edilmesi ve hayata geçirilmesi pandemi döneminin sektörde oluşturduğu etkiyi minimum hale getirmeye yardımcı olacak. Türkiye'de irili ufaklı 100 bin işletme ve doğrudan 2 milyon çalışan ile faaliyet gösteren yeme-içme sektörü, alınan inisiyatif ve yeniliklerle tüketicilerini yeniden kazanmaya odaklanacak.

Salgın sırasında değişen tüketici davranışları ve normalleşme süreci boyunca restoranlarda alınacak önlemler düşünüldüğünde keyif ve sosyalleşme ile özdeşleştirilen restoranlar eski cazibelerini yitiriyor. Normalleşme sürecinde müşterilerini geri kazanmayı hedefleyen işletmelerse, tüketicilerin kendini güvende hissetme ihtiyacını karşılamaya ilişkin uyum faaliyetleri ile ön plana çıkıyor.

Yeni normal ile birlikte müşteri beklentileri değişti

Bu kapsamda Deloitte tarafından hazırlanan raporda, normalleşme süreciyle birlikte değişen ihtiyaçlara ilişkin müşterileri bekleyen yenilikler de dikkat çekiyor.

Bu yenilikler; işletmelerin masa ve yemek seçimi yapılabilen online rezervasyon araçlarını daha aktif kullanması,

Karekod ve mobil ödeme gibi temassız ödeme seçeneklerinin işletmeler tarafından benimsenmesi

Taşınabilir, paketli ve sağlıklı ürünlerin öne çıkması, tarifli yemek kitleri gibi ürünlerin daha çok talep görmesi,

İşletmelerin azalan talebi telafi etmek için interaktif etkinlik ve atölye çalışmalarına yönelmesi,

Müşterilerin kendi siparişlerini kendilerinin aldığı dijital menülerin ve antimikrobik ekranlı tabletlerin yaygınlaşması,

Tüketici tercihlerine bağlı olarak online sipariş, eve teslimat, arabaya servis gibi hizmetlerin artması

olarak sıralandı.

Tüketici görüşlerinin yer aldığı ankete de yer verilen raporda, COVID-19 döneminde tüketicilerin yeme-içme sektörüne olan yaklaşımları ortaya konuyor. 17 ülkeden toplamda 13,000'in üzerinde katılımcı ile gerçekleştirilen ankete göre; Nisan ayında katılımcıların yüzde 27'si restoran ve yemek hizmetlerine daha az harcama yapmayı planlarken, bu oran Haziran ayında yapılan ankette yüzde 13'lere kadar gerileme gösteriyor.

Dünyaya kıyasla COVID-19'un Türkiye'deki yeme-içme sektörüne etkisiyle ilgili Deloitte Ulaştırma Turizm ve Hizmet Lideri Osman Arslan, "Önümüzdeki dönemde sektörde işletmelerin, müşterilerine yönelik alınan hijyen tedbirleri kapsamında, dijital araçlara yönelik yatırımları artmaya devam edecek. Bununla beraber, malzeme tedariki tarafında yerel ve yerelleştirilmiş tedarikçilerin, menülerde bağışıklık sistemini güçlendirecek bağışıklığı güçlendirici ürünlerin ve sosyal mesafe tedbirlerinin öneminin giderek ön plana çıkmasını bekliyoruz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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