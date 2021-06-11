Restoran sahibinin hem parasını hem de otomobilini çaldı
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Restoran sahibinin hem parasını hem de otomobilini çaldı

Restoran sahibinin hem parasını hem de otomobilini çaldı
Demirören Haber Ajansı / Yasin Dalkılıç - Haberler | Güncel

KAYSERİ'de, kimliği belirsiz kişi, kapısını zorlayıp girdiği restoranda, kasa ve bahşiş kutusunda bulunan yaklaşık bin 200 TL ile iş yeri sahibinin otomobilini çaldı.

KAYSERİ'de, kimliği belirsiz kişi, kapısını zorlayıp girdiği restoranda, kasa ve bahşiş kutusunda bulunan yaklaşık bin 200 TL ile iş yeri sahibinin otomobilini çaldı. Hırsızlık olayı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 04.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Sahabiye Mahallesi Birkan Sokak'ta meydana geldi. Gece yarısı kimliği henüz belirsiz kişi, raylı kapıyı zorlayıp Fatih Konyalıoğlu'na ait restorana girdi. Kasayla bahşiş kutusundaki yaklaşık bin 200 TL ile otomobilin anahtarını alan şüpheli, iş yeri sahibinin park halindeki 38 AEG 984 plakalı otomobili de çalıp kaçtı.

Sabah iş yerine geldiğinde hırsızlığı fark eden Fatih Konyalıoğlu, durumu polise bildirdi. Adrese gelen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, yapılan incelemenin ardından şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Bu arada, hırsızlık olayı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.


Restoran sahibinin hem parasını hem de otomobilini çaldı
Restoran sahibinin hem parasını hem de otomobilini çaldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yasin Dalkılıç

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