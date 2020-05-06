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Restoran, lokanta ve kafeler açılış için hazırlıklara başladı

Restoran, lokanta ve kafeler açılış için hazırlıklara başladı
06.05.2020 12:54 | Son Güncelleme: 06.05.2020 12:54

Ankara Ticaret Odası (ATO), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamsında 18 Mart'tan bu yana geçici olarak faaliyetleri durdurulan yiyecek-içecek hizmetleri sektörünü "yeni normalleşme sürecine" hazırlıyor.

Ankara Ticaret Odası (ATO), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamsında 18 Mart'tan bu yana geçici olarak faaliyetleri durdurulan yiyecek-içecek hizmetleri sektörünü "yeni normalleşme sürecine" hazırlıyor.

Odadan yapılan yazılı açıklamaya göre, Kovid-19 salgını nedeniyle ekonomide yaşanan zorluklar karşısında üyelerinin sorunlarına çözüm üretmek için yoğun çalışmalar yürüten ATO, yiyecek-içecek hizmetleri sektörü için de harekete geçti.

ATO'nun Restoran, Lokanta ve Kafe Hizmetleri Meslek Komitesi, ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran başkanlığında, ATO Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Yılmaz'ın da katılımıyla sektörün kapalı kaldığı süreçte yaşadığı sorunlar ile açılış sonrasına dair önlemlerin ele alındığı toplantı düzenledi.

Baran, burada yaptığı konuşmada, yiyecek içecek sektörünün fizyolojik ihtiyacı gerçekleştirmenin yanı sıra kişilerin sosyalleştiği aktivitelere ev sahipliği yaptığını belirterek, "yeni normalleşme sürecinin" sektör için özel önem taşıdığını vurguladı.

İşletme ve istihdamın devamına ilişkin endişelerin bulunduğuna değinen Baran, şöyle devam etti:

"Başkent'te bu sektörde faaliyet gösteren 6 bini aşkın üyemiz adeta bir istihdam deposu görevi üstlenerek binlerce kişiye iş ve AŞ sağlıyor. Günlük kazançlarla işletme çarklarını döndüren sektör, 1,5 aydır hem geçmiş ödemeleri hem de gelecek kaygılarıyla baş başa kalmış durumda. Buna rağmen, toplumsal sorumluluklarının bilinciyle 'yeni normalleşme sürecine' hazırlanıyor."

"ATO üyeleri, geleceğe ilişkin umutları artırdı"

Ekonomik tablonun en kısa sürede toparlanabilmesi için tüm vatandaşlara "yeni normalleşme sürecinde" sektörlere destek olması çağrısında bulunan Baran, "Restoran, lokanta ve kafelerimizin mutfaklarında, tencerelerinde 'dayanışma' kaynasın." ifadelerini kullandı.

ATO Başkanı Baran, normalleşme sürecinde, tüm işletmelere, çalışanlarıyla Kovid-19'la mücadele yöntemlerini de içeren hijyen eğitimi vereceklerini bildirdi.

Komite üyelerinin zorlu süreçte birbirlerine destek olduklarının altını çizen Baran, "ATO üyeleri, geçmişlerinden gelen dayanışma geleneğini en zor zamanda sergileyerek, geleceğe ilişkin umutları artırmıştır. Her şey bitip de hayat normale döndüğünde, hatırda kalacak yegane şey toplumumuzun alicenaplığı olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Hazırlık çalışmaları anlatıldı

Toplantıda, ATO Restoran, Lokanta ve Kafe İşletmeleri Meslek Komitesi üyeleri, kapalı bulundukları sürede kuru gıda, sebze ve et tedarikçileriyle iş yeri sahiplerinin ödeme ve kiralar konusunda kendilerine büyük bir hoşgörüyle yaklaştıklarını vurguladı.

Komite üyeleri, kapalı oldukları süreçte gelen faturalar nedeniyle elektrik ve doğal gazı kesilen işletmelerin bulunduğuna değinerek, işletmeleri zor durumda bırakan şirketlere serzenişte bulundu.

Konuşmaların ardından komite üyeleri, geçici olarak faaliyetlerin durdurulduğu dönemde yaşadıkları sorunları, çözüm önerileri ve yeni normalleşme sürecine ilişkin hazırlık çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Bu süreçte, mekanlarının sosyal mesafeye uygun şekilde dizayn edilmesiyle yüzde 40-50 seviyesinde gerileyecek iş hacmi ve ortaya çıkacak küçülme dikkate alınarak, istihdamın korunması için Kısa Çalışma Ödeneği'nin 1 yıl daha uzatılması ve istihdama dair diğer desteklerin devreye alınması istendi.

İş hacmi gerilerken elektrik, su, doğal gaz gibi giderlerin aynı şekilde sürdürülemeyeceği gerçeğinden hareketle, sübvanse yollarının devreye alınması, online yemek siparişi yapan şirketlerin komisyon oranlarının düşürülmesi gerektiği vurgulandı.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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