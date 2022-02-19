Restoran işletmecisini öldüren zanlı tutuklandı

AKDENİZ, MERSİN (İHA) - Mersin'de 32 yaşındaki restoran işletmecisi Can Sürvar'ı bıçaklayarak öldüren 17 yaşındaki şüpheli tutuklandı.

Önceki gün sabaha karşı saat 04.00 sıralarında meydana gelen olayda, restoran işletmecisi Can Sürvar (32), merkez Akdeniz ilçesi Hamidiye Mahallesi Silifke Caddesi üzerindeki evinin önünü geldiği sırada, 17 yaşındaki Y.E. tarafından bıçaklanarak ağır yaralandı. Yaralı şahıs, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, şüpheli Y.E. suç aleti bıçakla birlikte yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki ilk ifadesinde, cinayeti yaşanan küfürleşme sonrası işlediğini söylediği öğrenildi. Zanlı, işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı. - MERSİN

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa