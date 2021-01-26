Restoran işletmecisi, pandemide ahşap ustası oldu
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Restoran işletmecisi, pandemide ahşap ustası oldu

26.01.2021 07:59 | Son Güncelleme: 26.01.2021 08:03
Restoran işletmecisi, pandemide ahşap ustası oldu

RİZE'de koronavirüs tedbirleri kapsamında işlettiği restoranını kapatan Salih Öz, evinde oluşturduğu atölyesinde merak saldığı ahşap işinde usta oldu.

RİZE'de koronavirüs tedbirleri kapsamında işlettiği restoranını kapatan Salih Öz, evinde oluşturduğu atölyesinde merak saldığı ahşap işinde usta oldu. Ağaç kütüklerinden sehpalar, masalar, aynalar, dekoratif ürünler tasarlayan Öz, baba mesleği denizciliği de mobilyalarına yansıtıyor. Eşiyle birlikte atölyede çalışan Öz "Emeklilik hayalimi erkene aldım. Pandemi beni ahşap ustası yaptı. Yeteneğim beni de şaşırttı" dedi.

Kentte uzun yıllar restoran işletmeciliği yapan Salih Öz, koronavirüs tedbirleri kapsamında iş yerini kapatarak, hayalini kurduğu ahşap işleri ile zaman geçirmeye başladı. Yaşanan durumu fırsata dönüştüren Öz, çocuklara ahşap oyuncaklar yaptığı atölyesini, genişleterek mobilya işine yöneldi. Ağaç kütüklerinden sehpalar, masalar, aynalar, dekoratif ürünler yapan Öz, baba mesleği denizciliği de bu eşyalara yansıtıyor. Gemi demirlerinden sehpa bacağı yapan Öz, halatlarla süslediği mobilyaları da avizelere dönüştürüyor. Hünerleriyle çevresinin ilgi odağı olan Salih Öz'ün hobisine kayıtsız kalmayan eşi Şaduman Öz de atölye çalışmalarında yer alıyor. Öz çiftinin, fikir alışverişi ve el emeğiyle ortaya çıkan değişik ürünler, beğeni topluyor. 

'YETENEKLERİMİ KONUŞTURUYORUM'Ahşapta yeteneklerini konuşturan Salih Öz, hayal ettiği her şeyi artık yapabildiğini söyleyerek, "Aslında çocukluğumdan beri ahşap merakım vardı ama yoğun bir iş hayatım olduğu için bir türlü ilgilenemedim. Hep 'emekli olduğumda ahşapla ilgileneceğim' diye hayalim vardı. İlginç ağaçlar, kütükler bulduğum zaman ufak bir depom vardı orada biriktiriyordum. Bir restoranım vardı ancak pandemi dolayısıyla faaliyete ara verildi. Ben de emeklilik hayalimi erkene aldım, ahşapta yeteneklerimi konuşturuyorum" dedi.'PANDEMİ BENİ AHŞAP USTASI YAPTI'Bütün zamanının artık atölyede geçtiğini ve ahşapta ustalaştığını kaydeden Salih Öz, "Eksik olan malzeme ve makinaları da toplayarak atölyede ahşaptan aklınıza gelebilecek her şeyi yapıyorum. Sehpalar, masalar, süs eşyaları, aynalar, avizeler. Aslında bu atölye önceden soğuk hava deposuydu. Üst katı da balık işleme tesisiydi. İşler kötüye gidince depoyu kaldırarak, atölyeye çevirdim. Hobi olarak başladım. Çocuklara küçük oyuncaklar yapıyordum, şimdi ise ahşaba her türlü şekli verebiliyorum. Pandemi beni ahşap ustası yaptı. Ahşabı yaparken baba mesleği balıkçılığı unutmuyoruz. Gemi zincirlerinden sehpa ayağı, halatlardan dekoratif şekiller vererek, mesleğimi unutmuyor ahşapta yaşatıyorum. Pandemiden dolayı yapacak bir şey olmayınca eşim de bana yardımcı olmaya başladı. Ahşap onun da ilgisini çekti. Ortaya güzel çalışmalar çıkartıyoruz" diye konuştu.'AHŞAPLA ZAMAN GEÇİRİYORUZ'

Şaduman Öz, eşinin ahşap merakının kendisine de bulaştığını belirterek, "Restoranda birlikte çalışıyorduk. Kapanınca, eşim ahşaba merak sardı. O ortaya eserler çıkardıkça benim de ilgimi çekti. Şimdi her gün düzenli olarak atölyeye geliyorum, eşime yardım ediyorum, öğreniyorum. Değişik fikirlerle güzel çalışmalar yapıyoruz. Ortaya çıkardığı bu sanat eserlerini çok beğeniyorum. Aslında yetenekli olduğunu biliyordum ama bu kadarını beklemiyordum" şeklinde konuştu.


Restoran işletmecisi, pandemide ahşap ustası oldu
Restoran işletmecisi, pandemide ahşap ustası oldu
Restoran işletmecisi, pandemide ahşap ustası oldu
Restoran işletmecisi, pandemide ahşap ustası oldu
Restoran işletmecisi, pandemide ahşap ustası oldu
Restoran işletmecisi, pandemide ahşap ustası oldu
Restoran işletmecisi, pandemide ahşap ustası oldu
Restoran işletmecisi, pandemide ahşap ustası oldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Arzu ERBAŞ

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