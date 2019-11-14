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Restoran Haftası 10. yılını 'Türk mutfağı' ile kutluyor

Türkiye'nin ilk gastronomi festivali apoletini taşıyan Restoran Haftası, bu yıl 10. kez, 15 - 30 Kasım tarihleri arasında "Türk Mutfağı" teması ile düzenleniyor.

14.11.2019 10:03 | Son Güncelleme: 14.11.2019 10:03
Restoran Haftası 10. yılını 'Türk mutfağı' ile kutluyor

'nin ilk gastronomi festivali apoletini taşıyan Restoran Haftası, bu yıl 10. kez, 15 - 30 Kasım tarihleri arasında "Türk Mutfağı" teması ile düzenleniyor. Restoran Haftası süresince katılımcı restoranlar Türk mutfağını lezzet tutkunlarını uygun fiyat politikasıyla buluşturuyor.

Kaynak: Dunya.com

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