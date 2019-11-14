Restoran Haftası 10. yılını 'Türk mutfağı' ile kutluyor

14.11.2019 10:03 | Son Güncelleme: 14.11.2019 10:03

Türkiye'nin ilk gastronomi festivali apoletini taşıyan Restoran Haftası, bu yıl 10. kez, 15 - 30 Kasım tarihleri arasında "Türk Mutfağı" teması ile düzenleniyor. Restoran Haftası süresince katılımcı restoranlar Türk mutfağını lezzet tutkunlarını uygun fiyat politikasıyla buluşturuyor.