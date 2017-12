Restoran görevlisinin hayatını kurtaran refleksi kamerada

Bir anlık dikkatsizliği canından ediyordu



ANTALYA - Antalya'da çalıştığı kafede derin dondurucunun yanına bıraktığı bıçak, görevli kapağı kapatırken ok gibi fırladı. Kafasına doğru gelen bıçağı son anda fark eden görevli hızlı bir refleksle bıçaktan kurtuldu.

Antalya'da bir kafede görevli Hamza Altun, çalıştığı kafede aldığı siparişi hazırlamak için mutfağa yönelip derin dondurucuyu açtı. Bu arada elindeki bıçağı derin dondurucunun yanına bırakan Altun kapağını kapatırken fırlayan bıçaktan son anda kurtuldu. Bıçaktan son anda kurtulan Altun'un yaşadığı anlar ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Hamza Altun, olayın şokunu uzun süre üzerinden atamadı.

"Bıçağın kaydığını fark etmedim"

Müşterinin siparişini hazırlamak için derin dondurucudan aldığı sırada, bıçağın dolabın üzerine kaydığını fark etmediğini belirten Altun, "Dolapta dondurulmuş ürünler vardı. Dolabın yanına gittiğim sırada elimde bıçak vardı. Derin dondurucunun kapağını açtım. Bir elimde halen bıçak vardı. Dondurucunun kapağını açtıktan sonra hemen yanımda bulunan tezgahın üzerine elimdeki bıçağı paralel bir şekilde farkında olmadan bırakmıştım. Bıçağı o şekilde oraya bıraktığımın farkında değildim" dedi.

"Benim refleksim benim hayatımı kurtardı"

Olaydan önce olumsuz bir şeyler hissettiğini belirten Altun, "Olay gerçekleştikten sonra çok şükür ki hiçbir şekilde yaralanmadım. O an çok kötü şeyler hissettim. Daha sonra kendi kendime şunları söyledim: "Benim refleksim benim hayatımı kurtardı". O bıçak benim vücudumda herhangi bir yere saplanabilirdi. Ama neyse ki ucuz atlattım. Kafamı o an eğmeseydim bıçak ya kafamın bir yerine ya da boğazıma girecekti. Kesip bana zarar verebilirdi" diye konuştu.