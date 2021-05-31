Restoran eklentisinde kumara 225 bin lira ceza
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Restoran eklentisinde kumara 225 bin lira ceza

Restoran eklentisinde kumara 225 bin lira ceza
Demirören Haber Ajansı / Doğan Çizmeci - Haberler | Güncel

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edip, bir restoranın eklentisinde kumar oynadıkları belirlenen 4'ü kadın 50 kişiye toplam 225 bin TL ceza kesildi.

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edip, bir restoranın eklentisinde kumar oynadıkları belirlenen 4'ü kadın 50 kişiye toplam 225 bin TL ceza kesildi. İş yeri sahibi ise gözaltına alındı.

Turgutlu'da Irlamaz Mahallesi'nde bulunan bir işletmede sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen dün saat 23.00 sıralarında yapılan denetimlerde kumar oynandığı tespit edildi. Turgutlu İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri tarafından iş yerine operasyon düzenlendi. Operasyonda restoranın eklentisinde 4'ü kadın 50 kişi tombala oynarken yakalandı. Baskında masaların üzerinde bulunan tombala kartları, pulları ile tombala makinesine el konuldu.50 kişiye kumar oynamak, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal, sosyal mesafeye uymamak ve maske takmamaktan toplam 225 bin TL cezası uygulandı. İş yerinin sorumlusu İ.Ö., gözaltına alındı. İ.Ö., kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçundan ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.


Restoran eklentisinde kumara 225 bin lira ceza
Restoran eklentisinde kumara 225 bin lira ceza
Restoran eklentisinde kumara 225 bin lira ceza
Restoran eklentisinde kumara 225 bin lira ceza

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Doğan Çizmeci

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