Restoran çatısının çökme anı kamerada

GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep'te bir restoranın çatısının çökme anı güvenlik kamerasına yansıdı. Yolda yürüyen 2 kişi, göçük altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Gaziantep'te etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle bazı yerlerin çatıları, karın ağırlığına dayanamayarak çöktü. Kentin en işlek yerlerinden biri olan İncilipınar Mahallesi Muammer Aksoy Bulvarı'nda da bir restoranın çatısı çöktü. O sırada yoldan geçen 2 kişi, çatının altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu. O anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Çöken restoranın yakınındaki iş yerinin sahibi Ömer Esen, restoranda kimsenin olmamasının şans olduğunu belirterek, caddede yürüyenlerin son anda kurtulduğunu ifade etti. Esen, büyük bir gürültü duyduklarını, dışarıya çıktıklarında da çatının çöktüğünü gördüklerini söyledi. - GAZİANTEP