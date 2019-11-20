Restoran çalışanı dehşet saçtı: 1 ölü, 4 yaralı
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Restoran çalışanı dehşet saçtı: 1 ölü, 4 yaralı

Niğde'de bir restoranda çalışan şahıs mutfaktan aldığı bıçakla 1 kişiyi öldürdü, 4 kişiyi yaraladı.

20.11.2019 22:37 | Son Güncelleme: 20.11.2019 22:42
Restoran çalışanı dehşet saçtı: 1 ölü, 4 yaralı

'de bir restoranda çalışan şahıs mutfaktan aldığı bıçakla 1 kişiyi öldürdü, 4 kişiyi yaraladı.


Edinilen bilgiye göre, Aşağı Mahallesi'nde bir restoranda meydana geldi. Restoran çalışanı M.Ş. iş arkadaşlarına bıçakla saldırmaya başladı. Önüne gelene bıçakla saldıran şahıs restoranda çalışan Emine K., Adem Y. ve Mestan T. ile müşteri olan Haluk Ç. ile Yücel M.'yi yaraladı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan boğazından yara alan Mestan T. (26) hayatını kaybetti. Olay sonrası restoranın camında kaçan M.Ş. takibi sonucu Selçuk Mahallesinde yakalandı. Olay sonrası polis ekipleri restoranda inceleme yaptı. - NİĞDE

Kaynak: İHA
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