Restoran alev alev yandı
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Restoran alev alev yandı

Van'daki bir restoranda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

04.02.2020 13:39 | Son Güncelleme: 04.02.2020 13:44
Restoran alev alev yandı

'daki bir restoranda çıkan yangın, ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.


Alınan bilgilere göre yangın, dün akşam saatlerinde Caddesi üzerindeki Çamlık Restaurant isimli iş yerinde meydana geldi. Bilinmeyen bir sebepten dolayı çıkan yangın kısa sürede iş yerini sardı. Van Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanlığı ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Yangında iş yeri büyük hasar gördü. - VAN

Kaynak: İHA
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