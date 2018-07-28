Resti Gördü, Çark Etti!

Galatasaray'da iplerin kopma noktasına geldiği Bafetimbi Gomis için yeni bir adım atıldı.

Dizindeki ağrıları öne sürüp Sakarya'ya gitmeyen Gomis dün kendini iyi hissettiğini söyleyince Tunus ve Yunanistan'da yapılacak iki özel maçın kadrosuna dahil edildi.

Fransız golcünün aniden iyileşmesi "Resti gördü ve geri adım attı" yorumlarını beraberinde getirdi.

Gomis'in menajeri yönetimle görüşüp oyuncunun maaşının 4.5 milyon euro olmasını talep etmiş, ancak bu istek kabul görmemişti.

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