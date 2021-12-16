Ressam Celalettin Tandoğdu anısına sergi

Geçtiğimiz 21 Aralık'ta hayatını kaybeden : : BİRGRUPİNSAN: : Sanat Platformu'nun kurucusu ressam Celalettin Tandoğdu anısına Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde (TKSM) ölümünün 1'inci yıldönümünde sergi düzenlenecek. 15 Ocak'a kadar devam olacak sergide 110 platform üyesi sanatçının farklı malzeme ve tekniklerle yaptığı resimler yer alacak.

Celalettin Tandoğdu anısına düzenlenecek sergiyi organize eden Hülya Düzenli yaptığı açıklamada, "Bildiğiniz gibi : : BiRGRUPİNSAN: : Sanat Platformu'nun kurucusu olan sevgili arkadaşımız ressam Celalettin Tandoğdu'yu 21 Aralık 2020'de kaybettik. Onu pandemi koşulları nedeniyle sessiz sedasız yolcu etmek zorunda kalmıştık. O günlerde TSKM'de BGİ İkinci Büyük Sergisi'ni açmak üzereydi ve hastalığı nedeniyle ertelenmişti. Onun organize etmek istediği bu sergiyi anısına ithaf ederiz. Derin saygılarımızla…" dedi.

KOVİD-19 NEDENİYLE HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Celalettin Tandoğdu anısına ithaf edilen sergi, aynı zamanda Kovid 19 nedeniyle kaybedilen sanatçıyı bir anma ve uğurlama olacak. Hülya Düzenli tarafından yazılan "Celalettin Tandoğdu" sanatçı kitabı ile şiirlerinden oluşan "Yağmur Olur Yağarım" şiir kitabının da sergide taksim edileceği bildirildi.

110 platform üyesi sanatçının farklı malzeme ve tekniklerle yaptığı resimlerden oluşan sergi, ikinci büyük sergi olup 15 Ocak'a kadar sürecek.