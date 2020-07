Ressamlar, doktorlar için çizecek Ressamlar, doktorlar için çizecek Gönül Köprüsü bu kez doktorlar için kuruluyor Nevşehir'in merkez ilçeye bağlı Uçhisar beldesinde bulunan Karlık Evi'nde her yıl düzenlenen Gönül Köprüsü projesi korona virüs ile mücadele kapsamında iptal edilmesinin ardından Türkiye'nin çeşitli şehirlerinde...

Ressamlar, doktorlar için çizecek

Gönül Köprüsü bu kez doktorlar için kuruluyor

NEVŞEHİR - Nevşehir'in merkez ilçeye bağlı Uçhisar beldesinde bulunan Karlık Evi'nde her yıl düzenlenen Gönül Köprüsü projesi korona virüs ile mücadele kapsamında iptal edilmesinin ardından Türkiye'nin çeşitli şehirlerinde bulunan ressamlar bu kez LÖSANTE doktorları için resim çizecek.

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde her yıl düzenlenen Gönül Köprüsü projesi ile Türkiye'nin ve dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen ressamlar lösemi tedavisi gören çocuklar ile bir araya geliyordu. Ancak bu yıl korona virüs ile mücadele kapsamında Uçhisar Karlık Evi ev sahipliğinde düzenlenen Kapadokya buluşması ertelenmesinin ardından bu defa Türkiye'nin çeşitli şehirlerinde bulunan ressamlar LÖSANTE doktorlarına moral ve destek olmak üzere resim çizerek doktorlara resimleri hediye edecekler. Uçhisar Karlık Evi sahibi Abdullah Şen, bu yıl korona virüsten dolayı Gönül Köprüsü projesini gelecek yıla ertelediklerini ancak korona virüs ile mücadele kapsamında oldukça zor zaman geçiren LÖSANTE doktorlarına ressamların çizeceği resimleri hediye edeceklerini söyledi. Şen, " Biliyorsunuz yaklaşık 15 yıldır lösemili çocuklarımıza destek için sanat için umuda uzanan eller projemiz vardı. Sanatçılar ile lösemi tedavisi gören yada tedaviyi tamamlamak üzere olan çocuklarımızı her ay birer grup şeklinde Kapadokya'da Karlık Evi'nde 3 gün misafir ediyorduk. Yaklaşık 4 aydır bu projemizi yapamadığımız için farklı bir versiyonunu yapmak istedik. Bu sefer de lösemili çocuklarımızı tedavi eden doktorlarımız ile sanatçılarımızı "Gönül Köprüsü" projesi adı altında bir araya getirmek istedik. LÖSEV'e bağlı LÖSANTA Hastanemizde bulunan doktor ve sağlık çalışanlarımıza her sanatçı arkadaşımız birer tane eser hediye ediyor. Böylece bir gönül köprüsü kurmuş oluyoruz. Eserler malum Covid-19'dan dolayı sadece ülkemizdeki sanatçılarımızdan gelecek. Yaklaşık 64 civarı doktor ve sağlık çalışanımız var. 64 sanatçı arkadaşımız eserlerini bu görev yapan doktor ve sağlık çalışanlarına gönderecek. Bizde arada sadece işi organize etmiş olacağız" dedi.

Kaynak: İHA