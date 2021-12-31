Ressamlar, AA'nın "Yılın Fotoğrafları Oylaması"na katıldı

Ressam Karl Talip Kara, Musa Aktaş, Zeynep Çilek ve Hülya Yazıcı, AA'nın "Yılın Fotoğrafları Oylaması"na katıldı.

Kara, oylama için AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceledi.

"Yaşam" kategorisinde Behçet Alkan'ın Kapadokya'da çektiği "Vinçle Gökyüzüne" fotoğrafını beğenen Kara, "İnsanın hayatta mutlu, huzurlu ve başarılı olabilmesi için mutlaka ufkunun çok geniş tutması lazım. İnsanın ufkunun ne kadar geniş olabileceğini bence bu kare simgeliyor." dedi.

Kara, "haber" dalında Elif Öztürk Özgöncü'nün itfaiyecilerin yer aldığı "Yorgun Kahramanlar" başlıklı fotoğrafına oy vererek, şu değerlendirmede bulundu:

"Fedakarlık çok önemli. İnsan sadece kendisi için yaşamamalı. İtfaiyeciler gibi, güvenlik kolları, doktorluk, öğretmenlik sadece parayla yapılan meslekler değil. İnsan gerçekten gönlünden geldiği, başkalarına yardım edebileceği için bu meslekleri seçiyorlar. Bu dallarda meslekleri icra edenler benim için özel insanlar."

"Spor" kategorisinde Ali Atmacı'nın 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda milli okçu Mete Gazoz'un sevincini karelediği fotoğrafı seçen Kara, "Bu kare de hayatta yeterince disiplin, istikrara sahip olursak, önümüzdeki hiçbir engel olmadan her şeyin mümkün olabileceğini, her şeyi başarabileceğimizi gösteriyor." diye konuştu.

"Güreşi bedeni ve sportmence duyguları geliştiren bir spor olduğu için seçtim"

Ressam ve Bağımsız Sanat Vakfı Başkanı Hülya Yazıcı da "haber" kategorisinde Bilal Güler'in Afganistan'da uyuşturucu bağımlılarını çektiği fotoğrafa oy vererek, "Bütün dünyada uyuşturucu bağımlılığı hızla artıyor. İnsanlık için savaş kadar hatta daha büyük çapta etkileri olacak bir tehlike, fotoğrafın anlatımı oldukça vurucu." ifadelerini kullandı.

"Yaşam" dalında Behçet Alkan'ın Kapadokya'da çektiği "Vinçle Gökyüzüne" başlıklı fotoğrafı beğenen Yazıcı, "Yeryüzünün sert gerçekliğinden ve teknolojiden uzaklaşıp, hafifleyen biri kadrajın içinde, fakat kadrajın dışında o görüntünün olmazsa olmazı teknolojik bir araç var göremediğimiz. O masalsı görüntü gerçekte bizden giderek uzaklaşıyor gibi." dedi.

Yazıcı, "spor" kategorisinde Gökhan Balcı'nın 660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde çektiği kareyi seçerek, "Ata sporumuz olan güreşi, boks gibi insan bedenine kalıcı zarar veren bir dövüş tekniğine karşı, bedeni ve sportmence duyguları geliştiren bir spor olduğu için seçtim, fotoğraf değeri de oldukça iyi." yorumunu yaptı.

"En zor koşullarda bile yitmeyen tek şey umut"

Ressam Musa Aktaş "yaşam" kategorisinde Mustafa Hassona'nın İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının ardından Beyt Lahya kentinde evleri yıkılan Filistinlilerin enkazların arasında çadır kurarak barınmaya çalıştıklarını gösteren fotoğrafa oy vererek, "Yaşama arzusu güzelleştirir hayatı. Yıkıntılar arasında kalsak bile." ifadesini kullandı.

"Haber" kategorisinde Aktaş, Muhammed Enes Yıldırım'ın Marmara Denizi'ndeki müsilajı havadan görüntüleyen kareyi beğenerek, "Hayatımıza bir anda giriveren müsilaj kavramı. Doğa kaynaklarının sonsuz ve tükenmez olmadığını çok net bir şekilde yüzümüze bir tokat gibi çarptı. Çalışmaların hepsi alkışı hak ediyor. Tüm sanatçıları gönülden kutluyorum." şeklinde konuştu.

Aktaş, "spor"da Muhammed Said'in Suriye Halep'te Beşşar Esed rejiminin saldırılarında hasar gören yıkık binada boks antrenörlüğü yapan Ahmet Devvara'nın yer aldığı fotoğrafı seçerek, "En zor koşullarda bile yitmeyen tek şey umut." dedi.

"İyi görseller bize bakmayı öğretir, anda iz bırakır"

Ressam Zeynep Çilek, "haber"de Mahmut Sedar Alakuş'un "Rüzgarın Cambazları" fotoğrafını, "yaşam" dalında Mehmet Kumcağız'ın "Kuşların Dansı" karesini, "spor" kategorisinde ise Şebnem Coşkun'un milli dalışçı Şahika Ercümen'in meme kanserine dikkati çekmek için yaptığı dalışın yer aldığı kadraja oy verdi.

Seçimleri sonrası değerlendirme yapan Çilek, şunları kaydetti:

"John Berger, 'Görme Biçimleri' kitabında, 'Görmek konuşmaktan önce gelmiştir.' der. Dolayısıyla muhabirlerin birçok durumu görerek izleyiciye aktarmak istedikleri duyguları ciddi çaba gerektirir. Seçtiğim fotoğraflarda birçok anlamı ve duyguyu izleyiciye tek bir görselde verme çabasını sevdim diyebilirim. İyi görseller bize bakmayı öğretir, anda iz bırakır. Her şeyi güzel bir biçimde görmeniz dileğiyle..."

AA / Aişe Hümeyra Bulovalı - Son Dakika Haberleri

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