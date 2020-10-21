Ressama, resimlerini gösterirken taciz ettiği suçlaması
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Ressama, resimlerini gösterirken taciz ettiği suçlaması

21.10.2020 12:53 | Son Güncelleme: 21.10.2020 12:57
Ressama, resimlerini gösterirken taciz ettiği suçlaması

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, ressam Suat Ö. (78) evinde resimlerini gösterdiği Melike B.'yi (20) taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alındı.

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, ressam Suat Ö. (78) evinde resimlerini gösterdiği Melike B.'yi (20) taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alındı. Suat Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Darıca ilçesi Bayramoğlu Mahallesi Yavuz Selim Caddesi'nde oturan ressam Suat Ö., aynı sokakta oturan Melike B.'yi resimlerini göstermek için evine davet etti. Suat Ö., iddiaya göre resimlerine bakan Melike B.'ye sarılıp öptü. Melike B.'nin şikayetçi olması üzerine Suat Ö. gözaltına alındı.Suat Ö. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. İddiaları reddeden, genç kıza resimlerini gösterdiğini söyleyen Suat Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Ressama, resimlerini gösterirken taciz ettiği suçlaması

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Erol POLAT

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