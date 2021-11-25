Ressam Tülin Kaynak'ın eserleri Lyallpur Müzesi'nde sergileniyor

Yurt içinde ve yurt dışında bugüne kadar birçok sergi açan ressam Tülin Kaynak, Pakistan'da kişisel bir sergiye imza attı.

Yaklaşık 20 yıldır resim alanında sanat hayatına devam eden Kaynak'ın eserleri Pakistan'ın Faysalabad kentinde bulunan Lyallpur Müzesi'nde sergileniyor.

Başta UNICEF olmak üzere birçok kuruluşla sosyal sorumluluk ortaklığını da sürdüren Kaynak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2 eserinin Pakistan'daki ünlü sanat müzesi Lyallpur'da sergilendiğini belirtti. ???????Kaynak, "Eserlerime sosyal medya kanalında rastlayan müze yönetiminin teklifine olumlu yaklaştım ve iki çalışmamı karşılıksız olarak müzeye bağışlama kararı aldım." dedi.

Müzede kalıcı olarak eserlerinin sergilenmesinden dolayı çok mutlu olduğunu dile getiren Kaynak, "Eserlerim tuval üzerine yağlı boya ve 63'e 98 santim ile 70'e 100 santim ebadında, 2021 yılında yapımdır. Sanatçı için en güzel şey eserlerinin takdir edilerek dünya müzelerinde yer almasıdır." diye konuştu.