MERSİN (AA) - Mersin'de 80 yaşında hayatını kaybeden ressam, şair ve yazar Lina Nasif'in cenazesi toprağa verildi.

Yenişehir ilçesi Gazi Mahallesi'ndeki evinde 12 Aralık'ta ölü bulunan Nasif'in cenazesi, işlemlerin ardından Latin İtalyan Katolik Kilisesi'ne götürüldü.

Buradaki törene Nasif'in yakınlarının yanı sıra Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, ilçe belediye başkanları, bazı siyasi partilerin temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Peder Roshan Cordeiro'nun yönettiği, Mersin Ortodoks Kilisesi Pederi İspir Coşkun Teymur'un da eşlik ettiği törende dualar okundu.

Tören sonunda, Nasif'in cenazesini bulunduğu tabutun üzerine Türk bayrağı örtüldü.

Nasif'in naaşı, törenin tamamlanmasının ardından Toroslar ilçesindeki Şehir Mezarlığında defnedildi.

Kentte yapılan birçok kültürel ve sosyal etkinlikte görev alan ressam, şair ve yazar Lina Nasif, semavi dinlere mensup kişilerin mezarlarının bir arada bulunmasıyla öne çıkan Şehir Mezarlığında 23 yıldır her Kurban Bayramı'nda düzenlenen "Dinlerin Buluşması" etkinliğini hayata geçirmişti.