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Ressam, şair ve yazar Lina Nasif evinde ölü bulundu

Ressam, şair ve yazar Lina Nasif evinde ölü bulundu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Mersin'de yaşayan ressam, şair ve yazar Lina Nasif, evinde ölü bulundu.

MERSİN (İHA) - Mersin'de yaşayan ressam, şair ve yazar Lina Nasif, evinde ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Nasif'ten 3 günden bu yana haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi. Merkez Yenişehir ilçesi Gazi Mahallesi'ndeki evine giderek çilingir yardımıyla giren ekipler, Lina Nasif'in cansız bedeni ile karşılaştı.

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Ressam, şair ve yazar Lina Nasif evinde ölü bulundu

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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