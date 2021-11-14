Ressam Rifaae Ahmed'in "Barcode" sergisi sanatseverlerle buluştu

İSTANBUL (AA) - Ressam Rifaae Ahmed'in "Barcode" adlı sergisi, Kelimat Sanat Evi'nde açıldı.

Avusturya'da yaşayan Suriyeli ressamın tuval üzerine akrilik boya çalışmalarından oluşan sergi, 1 ay boyunca ziyaret edilebilecek.

Sergiye ilişkin, AA muhabirine açıklama yapan Ahmed, ilk kez İstanbul'da bir kişisel sergi açtığına değinerek, artık herkesin bildiği bir kavram olduğu için sergiye "Barcode" ismini verdiğini söyledi.

Ahmed, dünyanın hızla değiştiğine dikkati çekerek, "Aslında ben sosyal medya ve para yüzünden değişen dünyadan öncesine gitmeye çalıştım. Koronavirüs salgınından sonra dünyanın daha problemli bir yer olacağını düşünüyorum. İnsanların en büyük probleminin ise parayla kurduğu ilişki olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Eserleriyle yaşadığı çağın gerçekliklerine vurgu yapmayı ve gördüğü yanlışlıkları eleştirmeyi önemsediğini vurgulayan sanatçı, her eserin bir mesajı olması gerektiğini ifade etti.

Rifaae Ahmed, çalışmalarında ABD'nin Kurucusu Benjamin Franklin'i kurgusal karakter Joker gibi resmettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu eserlere bir de barkod ekledim. Bu sergiyle tabii ki ziyaretçilere bir mesaj veriyorum. Bizim bugün ve yarın bu dünyadaki en büyük problemimizin parayla kurduğumuz ilişki ve ona verdiğimiz değer olacağını düşünüyorum. Paranın yerine petrolü ve daha başka şeyleri de koyabiliriz. Herkes güçlü olmak istiyor ve herkesin paraya ihtiyacı var. Paraya sahip olanın her şeyi yapabileceğini düşünmesini Joker'le anlatmaya çalıştım. Bazı tablolarımda kırmızı çizgiler kullandım. Bunlar da aslında hayatımızdaki sınırları gösteriyor. Bir de paranın üzerinde bazen kırmızı bazen de altın renginde bir şerit görürsünüz, onun gibi olmasını istedim."

İstanbul'daki sanatseverlerin eserlerini görecek olmasının kendisini heyecanlandırdığını aktaran sanatçı, Viyana, Berlin, Paris, Nürnberg ve Amsterdam'da eserlerinin sergilendiğini dile getirdi.

Kelimat Sanat Evi'nin 3 katında yer alan sergide Rifaae Ahmed'in 35 eseri sanatseverleri bekliyor.