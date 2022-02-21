Ressam Oral'ın Ereğli'deki evinin müzeye dönüştürülmesi talebi - Haberler
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Ressam Oral'ın Ereğli'deki evinin müzeye dönüştürülmesi talebi

AA, Mustafa Kemal Bektaş - Güncel
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Ressam Oral'ın Ereğli'deki evinin müzeye dönüştürülmesi talebi

Birleşmiş Ressamlar ve Heykeltıraşlar Derneği, Ankara'da 87 yaşında vefat eden ressam Osman Zeki Oral'ın, Zonguldak'ın Ereğli ilçesindeki evinin müzeye dönüştürülmesini istiyor.

Birleşmiş Ressamlar ve Heykeltıraşlar Derneği, Ankara'da 87 yaşında vefat eden ressam Osman Zeki Oral'ın, Zonguldak'ın Ereğli ilçesindeki evinin müzeye dönüştürülmesini istiyor.

Dernek üyesi 30 sanatçı, 4 Mayıs 2012 tarihinde yaşamını yitiren ressam Oral'ın Akarca Mahallesi'nde doğup büyüdüğü evi ziyaret etti.

Dernek Başkanı Güzin Arısoy, yaptığı açıklamada, derneğin kurucuları arasında yer alan Oral'ın yaşadığı evin müze eve dönüştürülmesi gerektiğini söyledi.

Oral'ın çocuklara çok önem verdiğini dile getiren Arısoy, "İstiyoruz ki anılar yaşasın. Bahçesinde çocukların sesinin cıvıldamasını mutlaka kendisi de isterdi. Evi müzeye dönüştürüldükten sonra eserleri burada yaşatılır. Konuyla ilgili Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık'ın da girişimleri olduğunu biliyoruz." dedi.

Ereğli'de 1925 yılında doğan Oral, Bolu Devlet Güzel Sanatlar Galerisi ile Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesinin kuruluş çalışmalarında yer almış, Ankara Devlet Güzel Sanatlar Galerisi Müdürlüğündeki görevinden emekli olmuştu. Ankara'da 2012 yılında 87 yaşında vefat eden Oral'ın cenazesi, Ereğli ilçesinde toprağa verilmişti.

AA / Mustafa Kemal Bektaş - Güncel

Zonguldak, Ankara, Ereğli, Ressam, Güncel, Haberler

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