Ressam Neşe Özyavuz, ilk kişisel sergisini açtı

Ressam Neşe Özyavuz'un "Zamansız Mekansız" ismini taşıyan ilk kişisel sergisi, İzmirli sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Turgut Pura Vakfı Resim ve Heykel Galerisi'ndeki serginin açılışına, çok sayıda davetli katıldı.

Daha önce pek çok karma sergiye katılan Özyavuz, son 2 yılda yaptığı resimlerden oluşan seçkiyi beğeniye sundu.

Özyavuz, açılışta yaptığı konuşmada, 5 Mart'a kadar görülebilecek sergide yer alan resimlerde, kadın portreleri üzerinden insanın duygusal süreçlerini yansıtmayı amaçladığını belirtti.