Ressam Nazmi Ziya Güran vefatının 84. yılında anılıyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ressam Nazmi Ziya Güran vefatının 84. yılında anılıyor

AA / Ahmet Esad Şani - Haberler | Güncel
Ressam Nazmi Ziya Güran vefatının 84. yılında anılıyor

Ressam Nazmi Ziya Güran'ın ölümünün üzerinden 84 yıl geçti.

Ressam Nazmi Ziya Güran'ın ölümünün üzerinden 84 yıl geçti.

Fatih Sultan Mehmet'in hocası Molla Gürani'nin soyundan gelen ve soyadını da buradan alan Güran, 1881 yılında İstanbul Aksaray'da dünyaya geldi.

İstanbul Vefa Özel Şemsülmaarif okulu ve Vefa İdadisinde eğitim alan ressamın çocukluğu ve gençliği Horhor semtinde geçti.

Babası Mehmet Ziya Bey'in tavsiyesi üzerine mezun olduğu mülkiyenin ardından başbakanlığa karşılık gelen Sadaret Kaleminde çalıştı.

Nazmi Ziya Güran, babasının 1902'de vefatından sonra tekrar resme yönelerek Sanayi-i Nefise Mektebine başladı. Salvatore Valeri, Vernier ve Osgan Efendi'den dersler alan sanatçı, 1905'te İstanbul'u ziyaret eden Fransız ressam Paul Signac ile tanıştı.

Daha sonra Paris'e giderek Academia Julian'da Marcel Bachet ve Royer'in atölyesine 3 yıl devam eden Güran, 1913'e kadar da Cormon'un atölyesinde bulundu.

Atölyeden arkadaşıyla evlendi

Güran, Paris'te bulunduğu yıllarda resim atölyesinden arkadaşı Marcelle Chevalier ile evlendi. Çiftin Cenan ve Mihriban adlı 2 kızları dünyaya geldi.

Bir Türk empresyonisti olarak 1913'de ülkesine dönen ve akademi kadrosuna alınan Güran, hayatı boyunca empresyonist tekniği benimsedi ve uyguladı.

Sanatçı, İzmir'de öğretmenlik ve Güzel Sanatlar Akademisinde müdürlük yaptıktan sonra 1926'da resim eğitimi alan gençlerin çalışmalarını izlemesi için Paris'e gönderildi.

Paul Signac'ın etkisinde kaldı

Fransız Neo-Empresyonist ressam Paul Signac'ın etkisinde kalarak benekleme ve noktalama tarzında eserler yapan sanatçı, resimlerinde selvi kümeleri, ağaçlar, mavi, mor gölgeli sokaklara yer verdi.

Güran, dönemin savaşlarında yaşanan kahramanlık olaylarını tespit eden heyete seçilerek bu amaçla 4 tablo resmetti.

Sahip olduğu farklı kişiliğiyle dikkati çeken, hiç kravat takmayan ve papyonla gezen Güran, 1931 seçimlerinde bağımsız milletvekili adayı oldu fakat seçilemedi.

Güzel Sanatlar Akademisinde 17 Ağustos 1937'de 35 yıllık çalışmalarıyla ilk sergisini açan sanatçı 11 Eylül 1937'de İstanbul'da vefat etti.

AA / Ahmet Esad Şani - Son Dakika Haberleri
Son dakika haber... İstanbul merkezli 7 ilde uyuşturucu operasyonu

Son dakika haber... İstanbul merkezli 7 ilde uyuşturucu operasyonu

 İstanbul güne yağmurla başladı! Trafik birçok yerde durma noktasına geldi

İstanbul güne yağmurla başladı! Trafik birçok yerde durma noktasına geldi

 Mesai bitti, yollar doldu! İstanbul'da bazı bölgelerde trafik haritası koyu kırmızı

Mesai bitti, yollar doldu! İstanbul'da bazı bölgelerde trafik haritası koyu kırmızı
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Süleyman Soylu
Magazin Yeşim Salkım Deniz Akkaya
Spor Hakan Çalhanoğlu Cristiano
Tüm Haberler Namaz Vakitleri Rüya Tabirleri Hulusi Akar Hava Durumu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Ressam Nazmi Ziya Güran vefatının 84. yılında anılıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.09.2021 15:46:50. #1.12#