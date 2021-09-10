Ressam Nazmi Ziya Güran vefatının 84. yılında anılıyor

Ressam Nazmi Ziya Güran'ın ölümünün üzerinden 84 yıl geçti.

Fatih Sultan Mehmet'in hocası Molla Gürani'nin soyundan gelen ve soyadını da buradan alan Güran, 1881 yılında İstanbul Aksaray'da dünyaya geldi.

İstanbul Vefa Özel Şemsülmaarif okulu ve Vefa İdadisinde eğitim alan ressamın çocukluğu ve gençliği Horhor semtinde geçti.

Babası Mehmet Ziya Bey'in tavsiyesi üzerine mezun olduğu mülkiyenin ardından başbakanlığa karşılık gelen Sadaret Kaleminde çalıştı.

Nazmi Ziya Güran, babasının 1902'de vefatından sonra tekrar resme yönelerek Sanayi-i Nefise Mektebine başladı. Salvatore Valeri, Vernier ve Osgan Efendi'den dersler alan sanatçı, 1905'te İstanbul'u ziyaret eden Fransız ressam Paul Signac ile tanıştı.

Daha sonra Paris'e giderek Academia Julian'da Marcel Bachet ve Royer'in atölyesine 3 yıl devam eden Güran, 1913'e kadar da Cormon'un atölyesinde bulundu.

Atölyeden arkadaşıyla evlendi

Güran, Paris'te bulunduğu yıllarda resim atölyesinden arkadaşı Marcelle Chevalier ile evlendi. Çiftin Cenan ve Mihriban adlı 2 kızları dünyaya geldi.

Bir Türk empresyonisti olarak 1913'de ülkesine dönen ve akademi kadrosuna alınan Güran, hayatı boyunca empresyonist tekniği benimsedi ve uyguladı.

Sanatçı, İzmir'de öğretmenlik ve Güzel Sanatlar Akademisinde müdürlük yaptıktan sonra 1926'da resim eğitimi alan gençlerin çalışmalarını izlemesi için Paris'e gönderildi.

Paul Signac'ın etkisinde kaldı

Fransız Neo-Empresyonist ressam Paul Signac'ın etkisinde kalarak benekleme ve noktalama tarzında eserler yapan sanatçı, resimlerinde selvi kümeleri, ağaçlar, mavi, mor gölgeli sokaklara yer verdi.

Güran, dönemin savaşlarında yaşanan kahramanlık olaylarını tespit eden heyete seçilerek bu amaçla 4 tablo resmetti.

Sahip olduğu farklı kişiliğiyle dikkati çeken, hiç kravat takmayan ve papyonla gezen Güran, 1931 seçimlerinde bağımsız milletvekili adayı oldu fakat seçilemedi.

Güzel Sanatlar Akademisinde 17 Ağustos 1937'de 35 yıllık çalışmalarıyla ilk sergisini açan sanatçı 11 Eylül 1937'de İstanbul'da vefat etti.