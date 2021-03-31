Ressam, müzeci ve arkeolog Osman Hamdi Bey'in Muğla'daki evi sanal ortamda ziyaret edilebilecek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ressam, müzeci ve arkeolog Osman Hamdi Bey'in Muğla'daki evi sanal ortamda ziyaret edilebilecek

Anadolu Ajansı / Durmuş Genç - Haberler | Güncel
Ressam, müzeci ve arkeolog Osman Hamdi Bey'in Muğla'daki evi sanal ortamda ziyaret edilebilecek

Türk sanat tarihinde önemli yeri bulunan, ressam, müzeci ve arkeolog Osman Hamdi Bey'in Muğla'daki evi "sanal müze" olacak.

Türk sanat tarihinde önemli yeri bulunan, ressam, müzeci ve arkeolog Osman Hamdi Bey'in Muğla'daki evi "sanal müze" olacak.

Osman Hamdi Bey'in, Lagina Antik Kenti'ndeki kazıları sırasında, Yatağan ilçesi Turgut Mahallesi'nde 2 yılı sürekli olmak üzere 17 sene kaldığı ev, 2007'de aslına uygun restore edildi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Güney Ege Kalkınma Ajansı tarafından ilan edilen "Alternatif Turizm Altyapısı Mali Destek Programı"na "Osman Hamdi Bey ile 19. Yüzyıla Yolculuk" projesiyle başvurdu.

Kabul edilen proje kapsamında Büyükşehir Belediyesi, kendi mülkiyetindeki Osman Hamdi Bey Evi'ne sanal müze kuracak.

Osman Hamdi Bey'in kazı evi olarak kullandığı tarihi yapıda, o döneme ait çalışmalar ve Muğla ile ilgili bilgilerin anlatılacağı sanal gezi uygulamasında, çağdaş müzecilik içerikleri oluşturulacak.

Müzenin 2023'te hizmete açılması planlanıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mustafa Şentop Süleyman Soylu Bekir Pakdemirli Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Şeyma Subaşı Acun Ilıcalı Demet Akalın Birkan Sokullu
Spor Burak Yılmaz Okay Yokuşlu İsmail Kartal Nihat Özdemir Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Letonya Milli Takım
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ressam, müzeci ve arkeolog Osman Hamdi Bey'in Muğla'daki evi sanal ortamda ziyaret edilebilecek - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.3.2021 13:31:54. #1.14#
title