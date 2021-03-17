Ressam Marwan Kassab-Bachi anısına Kelimat Sanat Galerisi'nde sergi açılacak
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Ressam Marwan Kassab-Bachi anısına Kelimat Sanat Galerisi'nde sergi açılacak

17.03.2021 21:21 | Son Güncelleme: 17.03.2021 21:27
Ressam Marwan Kassab-Bachi anısına Kelimat Sanat Galerisi'nde sergi açılacak

Kelimat Sanat Galerisi, Suriyeli ressam ve heykeltıraş Marwan Kassab-Bachi anısına "Kağıt" adlı sergiyi sanatseverlerle buluşturacak.

Kelimat Sanat Galerisi, Suriyeli ressam ve heykeltıraş Marwan Kassab-Bachi anısına "Kağıt" adlı sergiyi sanatseverlerle buluşturacak.

Şam'da doğup Berlin'de ömrünün çoğunu geçirdikten sonra vefat eden sanatçı adına hazırlanan sergi, 20 Mart'ta ziyarete açılacak.

Aralarında Asaad Arabi, Ahmet Özel, Danae El Hadrouji, Demet Atay, Emin Erkan Uyar, Salih Alnajar ve Fadi Haddadin'in bulunduğu 20 ülkeden 82 sanatçının katılımıyla gerçekleştirilecek sergide, yaklaşık 200 eser yer alıyor.

Sergi, 2 ay boyunca görülebilecek.

Marwan Kassab-Bachi hakkında

Uluslararası sergilerde en çok eseri sergilenen Arap çağdaş ressamlarının önde gelenlerinden olan sanatçı, resimlerinde ve birçok çalışmasında çile çeken insan yüzlerini tema olarak kullandı.

Eserleri dünyanın önde gelen birçok müzesinde yerini alan sanatçı, 1977'den vefatına kadar Berlin Güzel Sanatlar Yüksek Enstitüsü'nde öğretim üyesi olarak resim dersleri verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Salih Şeref

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