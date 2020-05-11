Ressam Çeşmeci'den, Kaymakam İbrahim Ethem Akıncı anısına tablo
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Ressam Çeşmeci'den, Kaymakam İbrahim Ethem Akıncı anısına tablo

Ressam Çeşmeci'den, Kaymakam İbrahim Ethem Akıncı anısına tablo
11.05.2020 14:06 | Son Güncelleme: 11.05.2020 14:06

Ankara'da yaşayan Demircili ressam İsmail Çeşmeci, Milli Mücadele'nin kahraman kaymakamı İbrahim Ethem Akıncı'nın vefatının 70. yılı dolayısıyla tablo hazırladı.

Ankara'da yaşayan Demircili ressam İsmail Çeşmeci, Milli Mücadele'nin kahraman kaymakamı İbrahim Ethem Akıncı'nın vefatının 70. yılı dolayısıyla tablo hazırladı.

İsmail Çeşmeci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tabloyu 2 ayda tamamladığını belirtti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının ardından normalleşme sürecine geçildiğinde tablonun Demirci Hükümet Konağı'ndaki "Demirci Akıncıları"nda sergileneceğini aktaran Çeşmeci, şöyle konuştu:

"Hem memleketimi hem de Kaymakamımızın aziz hatırasını yaşatmak adına, Demirci'nin tarihi mekanlarının yer aldığı ve Demirci Akıncıları atlılarının da olduğu bir tablo yapmak geldi içimden. İbrahim Ethem Bey, cesur bir asker, mükemmel bir savaşçı, iyi bir idareci ve hukukçuydu. Bu kahramanları unutmamak, onları anmak bizim görevimizdir."

Demirci Belediye Başkanı Selami Selçuk da "İsmail Çeşmeci, memleketini unutmayarak, sanatıyla Kaymakam İbrahim Ethem Akıncı'nın vefatının 70. yılına böyle bir güzel eser hazırlaması bizleri mutlu etti. Kendisine çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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