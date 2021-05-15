RESOB Başkanı Aksoy, İkizdere'de taş ocağı yapılması planlanan alanda incelemelerde bulundu Açıklaması

Rize Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (RESOB) Başkanı Güven Aksoy, İkizdere ilçesinde yapılması planlanan Cevizlik Taş Ocağı alanındaki çalışmalar hakkında ilgililerden bilgi aldı.

Rize Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (RESOB) Başkanı Güven Aksoy, İkizdere ilçesinde yapılması planlanan Cevizlik Taş Ocağı alanındaki çalışmalar hakkında ilgililerden bilgi aldı.

Aksoy, yaptığı yazılı açıklamada, beraberindeki RESOB Başkan Yardımcısı Refik Kumbasar, İkizdere Esnaf Odası Başkanı Yaşar Kara ve Kalkandere Esnaf Odası Başkanı Murat Yetimoğlu ile Cevizlik Taş Ocağı çalışmaları hakkında maden mühendisi İlker Özkan'dan bilgi aldıklarını aktardı.

Burada yapılacak işlemin belli olduğunu vurgulayan Aksoy, "İnşallah hayırlısıyla buranın taşı alınacak, lojistik merkezi yapılacak. Bu taş alındıktan sonra buranın tekrar geri kazanılması için takibimiz sürecek. Burada yaşayan insanların haklarını savunmamız lazım. Türkiye'nin gündemine taşınacak kadar bir sorun yok. Uzaktan duyduğumuz ile burada yaşanan aynı değil." ifadesini kullandı.

Aksoy, yetkililerin gelen herkese bilgi verdiklerine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Yapılacak çalışmaların ardından bu alan yeniden doğaya terk edilecek. Zamanında bu tip projelerin kötü örnekleri olmuştur. Bu nedenle burada tepkiyi anlıyoruz. Onları da saygıyla karşılamak gerekiyor. Bizim de 'bunu en az zararla nasıl kapatırız?' diye düşünmemiz gerekiyor. Rize'de daha önce birçok çalışmalar yapıldı, yeri geldi insanlar da rahatsız oldu. Çocuklarımıza yaşanabilir bir gelecek bırakmak için bazı şeylerden feragat etmemiz gerekiyor."

Kalkandere Esnaf Odası Başkanı Murat Yetimoğlu ise "Rize'de bir lojistik merkezin yapılması demek, gelecekte demir yolunun da Rize'ye gelmesi, Ovit Tüneli'nin lojistik merkeze bağlanması demektir. En az zararla kapatıp, bu hizmeti Rize'ye kazandırmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Açıklamada, maden mühendisi İlker Özkan'ın da şu ifadelerine yer verildi:

"Projenin taş alınacak alanı 13,5 hektardır. Arazi içerisinde 390'a 370 metrelik alanda taş çıkaracağız. Şu an taş alınacak yer için yol çalışmasına başladık. Sivillerin girişine izin veremiyoruz. İzin alınan 97 hektarlık alanın tamamını kapsayan bir çalışma olmayacak. Buradan geçen su hattını yeniledik, kesinlikle içme suyuna zarar vermeyeceğiz. Amacımız burada yaşayan insanlara zarar vermemektir. Çalışmalarımıza destek veren esnaf temsilcilerine teşekkürlerimizi sunuyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhittin Sandıkçı