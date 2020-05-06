Resmiye nine, torununun doğum gününü polislerin yardımıyla kutladı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde sokağa çıkma kısıtlaması bulunan bir kadın, polislerin desteğiyle torununa doğum günü sürprizi yaptı.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde sokağa çıkma kısıtlaması bulunan bir kadın, polislerin desteğiyle torununa doğum günü sürprizi yaptı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evinden çıkamayan 68 yaşındaki Resmiye Neim, İlçe Emniyet Müdürlüğünü arayarak 10 yaşındaki torunu Defne Neim'in doğum gününü kutlamak istediğini söyledi.

Polis ekibi de hazırladıkları pasta ile Defne Neim'in evine gitti.

Kapıyı açınca polisleri pasta ile karşısında gören Defne, bir süre şaşkınlık yaşadı. Defne Neim, polislere ve babaannesine teşekkür etti.

Kaynak: AA