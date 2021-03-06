'Resmin namusu desendir'

Türk pop müziğinin duayen ismi Erol Evgin, Instagram'da Erol Evgin Art Gallery adında bir hesap açtı, yağlıboya tablolarını burada sevenleriyle paylaşmaya başladı. Çocuklukta başlayan resim merakını Akademi yıllarında geliştiren sanatçı pandemi döneminde elinden fırçanın düşmediğini; çocuklarının, torunlarının resimlerini yapmanın ona çok iyi geldiğini anlattı.

2005'te açtığınız 'Miras' isimli serginizin ardından bu kez sosyal medyada resimlerinizi görüyoruz. Sizi şarkı söylerken görmeye alışmış hayranlarınızdan nasıl tepkiler alıyorsunuz?

Bu pandemi döneminde bol bol resim yaptım. Evimde ve ofisimde birer atölyem var. Tuvaller, boyalar, fırçalar hazır bekler beni. Her fırsatta önlüğümü takıp çalışırım. Resim yapmak büyük zevk veriyor bana. Çok dinlendirir beni. Zamanı ve her şeyi unuturum resim yaparken. Yine bu pandemi döneminde resimlerimi sosyal medyada paylaşayım dedim. Instagram'da ve web sayfamızda Erol Evgin Art Gallery'yi açtık. Sağ olsun sevenlerimin çok büyük ilgisiyle karşılaştım. Mesajları zevkle okuyorum.

'Torunlar ve Yavru Kangallar', 2018

Dostlarıma resim hediye ederim

Resme yeteneğinizi nasıl keşfettiniz?

Resme yatkınlığım çocukluk yıllarımda başlar. Lise yıllarımda Kadıköy-Karaköy arası 20 dakikalık vapur yolculuğunda karşımda oturan insanların portrelerini çizerdim. Güzel Sanatlar Akademisi (Mimar Sinan Üniversitesi) giriş sınavlarında resim çok önemliydi. Sınava giren binlerce kişiden yalnızca 20-30 kişi alırlardı. İyi resmim sayesinde mimarlık bölümünü kazandım.

Daha sonra resim eğitimi aldınız mı?

Devlet Güzel Sanatlar Akademisi'nde öğrenci olduğum yıllarda doğrudan resim, heykel, modlaj, hat sanatı dersleri alırdık. Resim hocalarım Cemal Tollu, Neşet Günal, Devrim Erbil, Özdemir Altan'dı. Heykel ve modlaj hocam Şadi Çalık, hat ve yazı hocam hattat Emin Barın'dı. Bu değerli sanatçılardan çok zengin bir sanat eğitimi aldım.

'Ayasofyalı Ağaç', 2021

Tamamen resme odaklandığınız bir dönem oldu mu?

2001'de mimarlık ofisimizde çalışıyorduk. Haberlerde siyasi krizi duyunca "Arkadaşlar, hobilerimize ayıracak zamanlarımız olacak" dedim. Akademi'den kardeşim olan ressam Mahir Güven'in atölyesine gittim. Mahir'e "Ben resim yapmak istiyorum" dedim. "Ne hedefliyorsun" diye sordu. "Hiçbir şey yok kafamda" dedim. 2001'den 2005'e kadar Mahir Güven Atölyesi'nde çalıştım. Önce desen çizdim. Statik ve dinamik çizgilerle desen çalıştım. Resmin namusu desendir. Bugün soyut bir resim bile olsa o ressamın deseninin iyi olup olmadığını anlarım. Bir yıl sonra yağlıboya çalışmaya başladım. Beş yıllık atölye çalışmalarım sonunda 'Miras' adlı resim sergimi İstanbul, İzmir, Trabzon ve Ürgüp'te açtım. Bu sergide yaşadığımız coğrafyada insanlığın ortak malı olan kültürel mimari 'miras'ın yüzyıllara meydan okurcasına güçlü, mağrur ve ağırbaşlı duruşlarını ve soylu yalnızlıklarını tuvale yansıtmak istedim.

Özellikle çalışmayı sevdiğiniz konular, kimseler veya objeler var mı?

'Miras' sergimdeki konuları zaman zaman yeniden çalışırım. Çocuklarımın, torunlarımın resmini yapmak ve doğa resimleri yapmak çok iyi geliyor bana.

Resimleriniz hangi sanat akımına dahil?

Sanatçılar yaparlar, eleştirmenler onları ve işlerini bir akıma yerleştirir. Ben resimde öğrendiklerimi ve duygularımı içimden geldiği gibi tuvale aktarıyorum. Akademi'den hocam Prof. Dr. Bülent Özer sergimi gezip resimlerim için 'Postmodern ekspresyonist bir tavır' demişti. Biz de öyle diyelim.

'Polonezköy Vadi', 2020

Çalışmalarınızı satıyor musunuz?

'Miras' sergimde 60 yağlıboya tablo yer alıyordu. Çoğu satılmıştı. Bazı değerli koleksiyonlarda resimlerim yer alıyor. Ayrıca dostlarıma resim hediye etmeyi severim. Ama kendi resimlerimden çok sevdiğim sanatçıların eserlerini hediye ederim.

Yakında size sürprizlerim olacak

Pandemide vaktinizi nasıl geçiriyorsunuz?

Evimin yanındaki ormanda uzun yürüyüşler yapıyorum. Anılarımı yazıyorum. En çok da resim yapıyorum. Bu arada yeni besteler de yaptım. Haftanın bir günü ekibimle ofisimde buluşup pandemi dönemi ve sonrası çalışmalarımızı planlıyoruz. Önümüzdeki günlerde size sürprizlerimiz olacak.

Kaynak: Hürriyet