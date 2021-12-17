Resmî Temaslarda Bulunmak İçin Macaristan'ın Başkenti Budapeşte'de Bulunan Bakanımız Sn. Süleyman Soylu, Türk Şehitliği'ni Ziyaret Etti - Haberler
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Resmî Temaslarda Bulunmak İçin Macaristan'ın Başkenti Budapeşte'de Bulunan Bakanımız Sn. Süleyman Soylu, Türk Şehitliği'ni Ziyaret Etti

Resmî Temaslarda Bulunmak İçin Macaristan'ın Başkenti Budapeşte'de Bulunan Bakanımız Sn. Süleyman Soylu, Türk Şehitliği'ni Ziyaret Etti
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Resmi temaslarda bulunmak için Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de bulunan Bakanımız Sn. @suleymansoylu, Türk Şehitliği'ni ziyaret etti pic. twitter. com/Ll0Nsx8As6— T. C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) December 17, 2021.

Resmi temaslarda bulunmak için Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de bulunan Bakanımız Sn. @suleymansoylu, Türk Şehitliği'ni ziyaret etti pic. twitter. com/Ll0Nsx8As6

— T. C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) December 17, 2021

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