Resmî Temaslarda Bulunmak İçin Macaristan'ın Başkenti Budapeşte'de Bulunan Bakanımız Sn. Süleyman Soylu, Türk Şehitliği'ni Ziyaret Etti
Resmi temaslarda bulunmak için Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de bulunan Bakanımız Sn. @suleymansoylu, Türk Şehitliği'ni ziyaret etti pic. twitter. com/Ll0Nsx8As6— T. C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) December 17, 2021.
Resmi temaslarda bulunmak için Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de bulunan Bakanımız Sn. @suleymansoylu, Türk Şehitliği'ni ziyaret etti pic. twitter. com/Ll0Nsx8As6
— T. C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) December 17, 2021
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