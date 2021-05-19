Resmi tatilde EFT geçer mi? Bugün EFT ve havale yapılabilir mi? 19 Mayıs EFT ve havale işlemleri nasıl yapılır?

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında ülke genelinde resmi tatil kabul ediliyor. Bu sebeple, EFT ve havale işlemlerini gerçekleştirmek isteyen pek çok vatandaş, bankalar açık mı, bugün EFT ve havale yapılır mı gibi sorulara cevap arıyor. Peki, Resmi tatilde EFT geçer mi? Bugün EFT ve havale yapılabilir mi? 19 Mayıs EFT ve havale işlemleri nasıl yapılır?

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında ülke genelinde resmi tatil kabul ediliyor. Bu sebeple, EFT ve havale işlemlerini gerçekleştirmek isteyen pek çok vatandaş, bankalar açık mı, bugün EFT ve havale yapılır mı gibi sorulara cevap arıyor. Peki, Resmi tatilde EFT geçer mi? Bugün EFT ve havale yapılabilir mi? 19 Mayıs EFT ve havale işlemleri nasıl yapılır? İşte detaylar haberimizde…

RESMİ TATİLDE EFT GEÇER Mİ? 19 MAYIS'TA EFT GEÇER Mİ?

Dolayısıyla bankaların mesai saatleri içerisinde gerçekleştirilen EFT işlemi de bugün işleme alınamayacak. Bankalar arası işlem olan EFT bir sonraki iş günü olan 20 Mayıs Perşembe günü belirtilen hesaba geçecek.

RESMİ TATİLLERDE EFT NASIL YAPILIR, NE ZAMAN HESABA GEÇER?

Bugün online bankacılık ile gerçekleştirilen EFT işlemleri, bir sonraki iş gününün mesai saatleri başladıktan hemen sonra işleme alınır. Mesai saatleri içinde gerçekleştirilen EFT işlemleri 15-20 dakika içinde işleme alınmaktadır. Bankanın yoğunluğuna bağlı olarak bu süre 1 saati bulabilmektedir. Resmi tatil olan 19 Mayıs'ta yapılan EFT işlemi de 20 Mayıs Perşembe günü bankanın çalışma saatine bağlı olarak sabah saatlerinde gerçekleşecektir.

BUGÜN BANKALAR AÇIK MI?

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bugün bankalar kapalı olacak. Bir günlük tatilin ardından bankalar 20 Mayıs Perşembe günü hizmet vermeye devam edecek.

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Kendi kendine bakım

Kendinizi hasta hissediyorsanız dinlenmeniz, bol sıvı almanız ve besleyici gıdalar tüketmeniz gerekir. Diğer aile üyelerinden ayrı bir odada kalın ve mümkünse ayrı bir banyo kullanın. Sık temas edilen yüzeyleri temizleyin ve dezenfekte edin.

Evdeki herkes sağlıklı bir yaşam tarzı sürdürmelidir. Sağlıklı bir beslenme ve uyku düzeni izleyin, hareket edin, sevdiklerinizle telefonla veya internet üzerinden iletişim kurun. Zor zamanlarda çocuklar, yetişkinlerin daha fazla sevgi ve ilgi göstermesine ihtiyaç duyar. Rutinlerinizi ve programlarınızı mümkün olduğunca koruyun.

Kriz zamanlarında üzgün ve stresli hissetmeniz ya da kafa karışıklığı yaşamanız doğaldır. Arkadaşlarınız ve aileniz gibi güvendiğiniz kişilerle konuşmanız faydalı olabilir. Bunaldığınızı hissederseniz bir sağlık çalışanıyla veya danışmanla görüşün.

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