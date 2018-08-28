Resmi Rezervler Temmuz'da 100.7 Milyar Dolara Yükseldi

– Merkez Bankası resmi rezerv varlıklarının Temmuz'da yüzde 2.4 artışla 100.7 milyar dolara yükseldiğini açıkladı.

Merkez Bankası verilerine göre;

"Resmi rezerv varlıkları, bir önceki aya göre yüzde 2.4 artarak 100.7 milyar dolara yükseldi.

"Bu dönemde alt kalemler itibarıyla, döviz varlıkları bir önceki aya göre yüzde 3.9 artarak 76.9 milyar dolara yükseldi.

"Altın cinsinden rezerv varlıkları yüzde 2.5 düşüşle 22.3 milyar dolara geriledi.

"Vadesine 1 yıl veya daha az kalmış Merkezi Yönetim ve Merkez Bankası'nın önceden belirlenmiş döviz yükümlülükleri (döviz kredileri, menkul kıymetler, Kredi Mektuplu Döviz Tevdiat Hesapları (KMDTH) bir önceki aya göre yüzde 0.6 düşüşle 10.7 milyar dolara geriledi.

"Bu tutarın 6.5 milyar doları anapara, 4.2 milyar doları faizlerden oluşmaktadır.

"Söz konusu anapara ve faiz yükümlülüklerinin 1 milyar doları bir ay, 2.5 milyar doları 2-3 ay ve 7.2 milyar doları 4-12 ay içerisinde ödenecektir.

"Şarta bağlı döviz yükümlülükleri, 1 yıl içinde ödenecek Hazine garantili dış borçlar ile diğer yükümlülüklerden (Bankacılık sektörünün döviz ve altın cinsinden zorunlu karşılıkları ve akreditifler) oluşmaktadır.

"Söz konusu yükümlülükler bir önceki aya göre yüzde 1.6 azalarak 57.6 milyar dolara geriledi." - İstanbul