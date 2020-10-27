Resmi rezervler Eylül'de 79.7 milyar dolara geriledi
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Resmi rezervler Eylül'de 79.7 milyar dolara geriledi

27.10.2020 11:32 | Son Güncelleme: 27.10.2020 11:37
Resmi rezervler Eylül'de 79.7 milyar dolara geriledi

Resmi rezerv varlıkları, Eylül'de aylık bazda yüzde 4.9 azalarak 79.7 milyar dolara geriledi.

Resmi rezerv varlıkları, Eylül'de aylık bazda yüzde 4.9 azalarak 79.7 milyar dolara geriledi.

Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre bu dönemde; döviz varlıkları yüzde 6.3 azalarak 36.3 milyar dolara, altın cinsinden rezerv varlıkları da yüzde 3.7 azalarak 41.8 milyar dolara düştü.

Vadesine 1 yıl veya daha az kalmış merkezi yönetim ve Merkez Bankası'nın önceden belirlenmiş döviz çıkışları (döviz kredileri, menkul kıymetler ve mevduat işlemlerinden doğan yükümlülükler) bir önceki aya göre yüzde 0.3 artarak 25.7 milyar dolara yükseldi. Bu tutarın 20.6 milyar doları anapara, 5.1 milyar doları faizden oluştu.

Ayrıca, Merkez Bankası'nın yurt içi ve yurt dışı yerleşik bankalarla yaptığı finansal türev işlemlerinden kaynaklanan net döviz ve altın yükümlülükleri, 19 milyar doları bir ay vadeli olmak üzere toplam 62.9 milyar dolardı.

Bir yıl içinde ödenecek Hazine garantili dış borçlar ile diğer yükümlülüklerden (döviz ve altın cinsinden zorunlu karşılıklar bloke hesabı ve akreditifler) oluşan şarta bağlı döviz çıkışları da, yüzde 26.8 artarak 39.9 milyar dolara yükseldi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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