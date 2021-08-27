Resmi rezerv varlıkları yüzde 8,3 arttı
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Resmi rezerv varlıkları yüzde 8,3 arttı

Resmi rezerv varlıkları yüzde 8,3 arttı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Resmi Rezerv Varlıkları, bir önceki aya göre yüzde 8,3 artarak 105,8 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Resmi Rezerv Varlıkları, bir önceki aya göre yüzde 8,3 artarak 105,8 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), temmuz ayı Uluslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi Gelişmeleri'ni açıkladı. Buna göre, Resmi Rezerv Varlıkları, bir önceki aya göre yüzde 8,3 artarak 105,8 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde alt kalemler itibarıyla, döviz varlıkları bir önceki aya göre yüzde 12,6 artarak 62,6 milyar dolar, altın cinsinden rezerv varlıkları ise yüzde 2,6 artarak 41,6 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Vadesine 1 yıl veya daha az kalmış Merkezi Yönetim ve Merkez Bankası'nın önceden belirlenmiş döviz çıkışları (döviz kredileri, menkul kıymetler ve mevduat işlemlerinden doğan yükümlülükler) bir önceki aya göre yüzde 10,9 azalarak 20,2 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Bu tutarın yaklaşık 14,5 milyar doları anapara, 5,7 milyar doları faizden oluşuyor. Ayrıca, Merkez Bankası'nın yurt içi ve yurt dışı yerleşik bankalarla yapmış olduğu finansal türev işlemlerinden kaynaklanan net döviz ve altın yükümlülükleri yaklaşık 66 milyar dolar olup, söz konusu tutarın 24,3 milyar dolar bir ay vadeli.

Şarta bağlı döviz çıkışları, 1 yıl içinde ödenecek Hazine garantili dış borçlar ile diğer yükümlülüklerden (döviz ve altın cinsinden zorunlu karşılıklar bloke hesabı ve akreditifler) oluşmaktadır. Söz konusu yükümlülükler bir önceki aya göre yüzde 2,3 artarak 46,1 milyar dolar olarak gerçekleşti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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