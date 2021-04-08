Resmi rezerv varlıkları Şubat'ta aylık yüzde 0.4 azaldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Resmi rezerv varlıkları Şubat'ta aylık yüzde 0.4 azaldı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Resmi rezerv varlıkları Şubat'ta aylık yüzde 0.4 azaldı

Resmi rezerv varlıkları, Şubat'ta aylık bazda yüzde 0.4 azalarak 95.3 milyar dolara geriledi.

Prof. Dr. Elif Haykır Hobikoğlu, Merkez Bankası PPK üyeliğine getirildi
Prof. Dr. Elif Haykır Hobikoğlu, Merkez Bankası PPK üyeliğine getirildi

Resmi rezerv varlıkları, Şubat'ta aylık bazda yüzde 0.4 azalarak 95.3 milyar dolara geriledi. Bu dönemde, döviz varlıkları yüzde 2.1 artarak 53 milyar dolara çıkarken, altın cinsinden rezerv varlıklar yüzde 3.4 azalarak 40.7 milyar dolara indi.

Merkez Bankası'nın (TCMB) verilerine göre, vadesine 1 yıl veya daha az kalmış Merkezi Yönetim ve Merkez Bankası'nın önceden belirlenmiş döviz çıkışları (döviz kredileri, menkul kıymetler ve mevduat işlemlerinden doğan yükümlülükler) bir önceki aya göre yüzde 8.3 artarak 30.6 milyar dolara yükseldi. Bu tutarın yaklaşık 25.1 milyar doları anapara, 5.5 milyar doları faizden oluştu.

Ayrıca, Merkez Bankası'nın yurt içi ve yurt dışı yerleşik bankalarla yapmış olduğu finansal türev işlemlerinden kaynaklanan net döviz ve altın yükümlülükleri 58 milyar dolar olup, söz konusu tutarın 21.7 milyar doları bir ay vadeliydi.Şarta bağlı döviz çıkışları, 1 yıl içinde ödenecek Hazine garantili dış borçlar ile diğer yükümlülüklerden (döviz ve altın cinsinden zorunlu karşılıklar bloke hesabı ve akreditifler) oluşuyor. Söz konusu yükümlülükler bir önceki aya göre yüzde 2.1 artarak 49.4 milyar dolara yükseldi.

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Özgür Özel Cahit Özkan Ahmet Davutoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hadise Cem Yılmaz Dilan Çıtak Hande Erçel
Spor Cenk Tosun Fatih Terim Ünal Karaman Emre Belözoğlu Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Şehit Konya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Resmi rezerv varlıkları Şubat'ta aylık yüzde 0.4 azaldı - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.4.2021 15:21:32. #1.14#
title