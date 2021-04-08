Resmi rezerv varlıkları Şubat'ta aylık yüzde 0.4 azaldı

Resmi rezerv varlıkları, Şubat'ta aylık bazda yüzde 0.4 azalarak 95.3 milyar dolara geriledi.

Resmi rezerv varlıkları, Şubat'ta aylık bazda yüzde 0.4 azalarak 95.3 milyar dolara geriledi. Bu dönemde, döviz varlıkları yüzde 2.1 artarak 53 milyar dolara çıkarken, altın cinsinden rezerv varlıklar yüzde 3.4 azalarak 40.7 milyar dolara indi.

Merkez Bankası'nın (TCMB) verilerine göre, vadesine 1 yıl veya daha az kalmış Merkezi Yönetim ve Merkez Bankası'nın önceden belirlenmiş döviz çıkışları (döviz kredileri, menkul kıymetler ve mevduat işlemlerinden doğan yükümlülükler) bir önceki aya göre yüzde 8.3 artarak 30.6 milyar dolara yükseldi. Bu tutarın yaklaşık 25.1 milyar doları anapara, 5.5 milyar doları faizden oluştu.

Ayrıca, Merkez Bankası'nın yurt içi ve yurt dışı yerleşik bankalarla yapmış olduğu finansal türev işlemlerinden kaynaklanan net döviz ve altın yükümlülükleri 58 milyar dolar olup, söz konusu tutarın 21.7 milyar doları bir ay vadeliydi.Şarta bağlı döviz çıkışları, 1 yıl içinde ödenecek Hazine garantili dış borçlar ile diğer yükümlülüklerden (döviz ve altın cinsinden zorunlu karşılıklar bloke hesabı ve akreditifler) oluşuyor. Söz konusu yükümlülükler bir önceki aya göre yüzde 2.1 artarak 49.4 milyar dolara yükseldi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı