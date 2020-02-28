Resmi Rezerv Varlıkları ocakta azaldı

28.02.2020 10:25 | Son Güncelleme: 28.02.2020 10:25

Resmi Rezerv Varlıkları, 2020 ocak döneminde bir önceki aya göre yüzde 2,9 azalarak 102,5 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2020 ocak dönemi uluslararası rezervler ve döviz likiditesi gelişmelerini açıkladı. Buna göre; Resmi Rezerv Varlıkları, bir önceki aya göre yüzde 2,9 azalarak 102,5 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde alt kalemler itibarıyla, döviz varlıkları bir önceki aya göre yüzde 4,7 azalarak 73,5 milyar dolar olarak kaydedildi, altın cinsinden rezerv varlıkları ise yüzde 2,4 artarak 27,5 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Vadesine 1 yıl veya daha az kalmış Merkezi Yönetim ve Merkez Bankası'nın önceden belirlenmiş döviz çıkışları (döviz kredileri, menkul kıymetler ve mevduat işlemlerinden doğan yükümlülükler) bir önceki aya göre yüzde 6,4 artarak 17,1 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu tutarın 12,3 milyar doları anapara, 4,8 milyar doları faizden oluştu. Ayrıca, Merkez Bankası'nın yurt içi ve yurt dışı yerleşik bankalarla yapmış olduğu finansal türev işlemlerinden kaynaklanan net döviz ve altın yükümlülükleri 19,8 milyar dolar olup, söz konusu tutarın 10,8 milyar doları bir ay vadeli oldu.

Şarta bağlı döviz çıkışları, 1 yıl içinde ödenecek hazine garantili dış borçlar ile diğer yükümlülüklerden (Bankacılık sektörünün döviz ve altın cinsinden zorunlu karşılıkları ve akreditifler) oluştu. Söz konusu yükümlülükler bir önceki aya göre yüzde 3,8 artarak 35,9 milyar dolar olarak gerçekleşti.

(İHA)

Kaynak: İHA