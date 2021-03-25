Resmi rezerv varlıkları Ocak'ta aylık yüzde 2.6 arttı

Resmi rezerv varlıkları, Ocak'ta aylık bazda yüzde 2.6 artarak 95.7 milyar dolara yükseldi.

Resmi rezerv varlıkları, Ocak'ta aylık bazda yüzde 2.6 artarak 95.7 milyar dolara yükseldi.

Merkez Bankası'nın (TCMB) verilerine göre, bu dönemde alt kalemler itibarıyla, döviz varlıkları bir önceki aya göre yüzde 7.2 artarak 51.9 milyar dolara yükselirken, altın cinsinden rezerv varlıkları yüzde 2.5 azalarak 42.2 milyar dolara geriledi.

Vadesine 1 yıl veya daha az kalmış Merkezi Yönetim ve Merkez Bankası'nın önceden belirlenmiş döviz çıkışları (döviz kredileri, menkul kıymetler ve mevduat işlemlerinden doğan yükümlülükler) bir önceki aya göre değişmeyerek 28.2 milyar dolar düzeyindeydi. TCMB verilerine göre, bu tutarın yaklaşık 22.9 milyar doları anapara, 5.3 milyar doları faizden oluşuyordu.Ayrıca, Merkez Bankası'nın yurt içi ve yurt dışı yerleşik bankalarla yapmış olduğu finansal türev işlemlerinden kaynaklanan net döviz ve altın yükümlülükleri 59.3 milyar dolar olup, söz konusu tutarın 20.9 milyar dolarlık bölümü bir ay vadeliydi.Şarta bağlı döviz çıkışları, bir yıl içinde ödenecek Hazine garantili dış borçlar ile diğer yükümlülüklerden (döviz ve altın cinsinden zorunlu karşılıklar bloke hesabı ve akreditifler) oluşuyor. Söz konusu yükümlülükler bir önceki aya göre yüzde 3.6 artarak 48.4 milyar dolara yükseldi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı