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Resmi Rezerv Varlıkları nisanda azaldı

Resmi Rezerv Varlıkları, 2020 nisan döneminde bir önceki aya göre yüzde 6,3 azalarak 86,3 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Resmi Rezerv Varlıkları nisanda azaldı
28.05.2020 10:10 | Son Güncelleme: 28.05.2020 10:10

Resmi Rezerv Varlıkları, 2020 nisan döneminde bir önceki aya göre yüzde 6,3 azalarak 86,3 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2020 nisan dönemi uluslararası rezervler ve döviz likiditesi verilerini açıkladı. Buna göre; Resmi Rezerv Varlıkları, nisanda bir önceki aya göre yüzde 6,3 azalarak 86,3 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde alt kalemler itibarıyla, döviz varlıkları bir önceki aya göre yüzde 15,5 azalarak 50,1 milyar dolar olarak kaydedilmiş, altın cinsinden rezerv varlıkları ise yüzde 10,8 artarak 34,8 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Vadesine 1 yıl veya daha az kalmış Merkezi Yönetim ve Merkez Bankası'nın önceden belirlenmiş döviz çıkışları (döviz kredileri, menkul kıymetler ve mevduat işlemlerinden doğan yükümlülükler) bir önceki aya göre yüzde 0,6 azalarak 22,3 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu tutarın 17,3 milyar dolar anapara, 5 milyar dolar faizden oluştu. Ayrıca, Merkez Bankası'nın yurt içi ve yurt dışı yerleşik bankalarla yapmış olduğu finansal türev işlemlerinden kaynaklanan net döviz ve altın yükümlülükleri 37,8 milyar dolar olup, söz konusu tutarın 17,2 milyar dolar bir ay vadeli oldu.

Şarta bağlı döviz çıkışları, 1 yıl içinde ödenecek Hazine garantili dış borçlar ile diğer yükümlülüklerden (döviz ve altın cinsinden zorunlu karşılıklar bloke hesabı ve akreditifler) oluştu. Söz konusu yükümlülükler bir önceki aya göre yüzde 7,4 azalarak 30,2 milyar dolar olarak gerçekleşti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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