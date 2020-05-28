Resmi rezerv varlıkları Nisan'da yüzde 6.3 azaldı Resmi rezerv varlıkları, Nisan'da bir önceki aya göre yüzde 6.3 azalarak 86.3 milyar dolara geriledi.

Resmi rezerv varlıkları, Nisan'da bir önceki aya göre yüzde 6.3 azalarak 86.3 milyar dolara geriledi.

Merkez Bankası'nın verilerine göre bu dönemde alt kalemler itibarıyla, döviz varlıkları yüzde 15.5 azalarak 50.1 milyar dolara gerilerken, altın cinsinden rezerv varlıkları yüzde 10.8 artarak 34.8 milyar dolara yükseldi.

Vadesine 1 yıl veya daha az kalmış Merkezi Yönetim ve Merkez Bankası'nın önceden belirlenmiş döviz çıkışları (döviz kredileri, menkul kıymetler ve mevduat işlemlerinden doğan yükümlülükler) bir önceki aya göre yüzde 0.6 azalarak 22.3 milyar dolara geriedi.Bu tutarın 17.3 milyar doları anapara, 5 milyar doları faizden oluştu. Merkez Bankası'nın yurt içi ve yurt dışı yerleşik bankalarla yapmış olduğu finansal türev işlemlerinden kaynaklanan net döviz ve altın yükümlülükleri 37.8 milyar dolar oldu ve bu tutarın 17.2 milyar doları bir ay vadeliydi.Şarta bağlı döviz çıkışları, 1 yıl içinde ödenecek Hazine garantili dış borçlar ile diğer yükümlülüklerden (döviz ve altın cinsinden zorunlu karşılıklar bloke hesabı ve akreditifler) oluşuyor.

Söz konusu yükümlülükler bir önceki aya göre yüzde 7.4 azalarak 30.2 milyar dolara geriledi.

Kaynak: DHA